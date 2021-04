Konec ostřílených borců. Shaw ukončil kariéru, rozloučí se i Backes?

Začátek týdne se v NHL nese ve stylu loučení. Hned dvojici velmi dobrých hráčů totiž už na ledě pravděpodobně neuvidíme. Zatímco útočník Chicaga Andrew Shaw oznámil, že končí kariéru, jeho starší kolega z Anaheimu David Backes informoval o tom, že o odchodu zatím jenom uvažuje.

Začněme u Andrewa Shawa. Útočníkovi Chicaga je sice pouze 29 let, avšak zdraví dostalo přednost. Vyhlášený tvrďák totiž prodělal několik otřesů mozku, a tak mu bylo lékaři doporučeno, aby pověsil brusle na hřebík.

„Myšlenka konce kariéry mi v hlavě probíhala delší dobu,“ uvedl ve svém prohlášení. „Snad poprvé jsem poslechl doktory a uznal, že nejlepší volbou je, abych skončil. Abych mohl pokračovat, musel bych změnit styl hry. To nehrozilo. Chci vést ještě normální život, konec byl nevyhnutelný.“

Shaw bude mít rozhodně na co vzpomínat. V roce 2011 si ho v pátém kole draftu vyhlédlo Chicago. Jak doba postupovala, Shaw se stával pevným článkem sestavy, která vytvořila hokejovou dynastii. Ostatně, doma má dva prsteny pro vítěze Stanley Cupu (2013 a 2015).

Dohromady v základní části odehrál 544 zápasů, v nichž v dresu Chicaga a Montrealu získal 247 bodů (116+131). Velkou roli hrával Shaw také ve vyřazovacích bojích, kde si držel průměr téměř půl bodu na zápas. Jeho bilance činí 72 utkání a 35 bodů.

„Miluji Chicago, moje rodina to město také miluje. Jsme tu doma. Neloučím se, protože tu pořád budu. Ještě o mně uslyšíte,“ rozloučil se.

Dalším borcem, který se možná bude loučit, je David Backes. Tomu bude 1. května už 37 let, život hokejisty se tak přirozeně chýlí ke konci.

„Je fakt, že to zvažuji. Vlastně je to dost pravděpodobné,“ přiznal Backes, v současnosti hájící barvy Anaheimu. „Ale rozhodně to není jistota. Každičký zápas v NHL je jako dar. Hráči by si měli vážit každého střídání.“

Backes nastupoval dlouhá léta za St. Louis, které ho draftovalo. Posléze se stěhoval do Bostonu, odkud vloni při uzávěrce přestupů zamířil do Kalifornie. Do historie NHL se zapsal 964 zápasy v základní části, dalších 82 si připsal v play off.

„Pořád v sobě tu vášeň mám. Pokud nebudu hrát, rozhodně bych rád zůstal blízko hokeji,“ zakončil s výhledem do budoucna.

