Konec pohádky na Floridě? Vyjednávání s jedničkou drhne, Panthers zvažují život bez ní

25. dubna 14:00

David Zlomek

Florida Panthers poprvé od roku 2019 chyběli v play-off a jednou z hlavních příčin byla nečekaně slabá forma veterána Sergeje Bobrovského. Sedmatřicetiletý gólman, který v letech 2024 a 2025 dovedl tým ke Stanley Cupům, zakončil sezonu s průměrem 3,07 gólu na zápas a úspěšností zákroků .877, což jsou nejhorší čísla jeho kariéry.

Přestože se o jeho odchodu spekulovalo už před uzávěrkou přestupů, Panthers si ho ponechali. Nyní se však zdá, že vyjednávání o nové smlouvě narazila na tvrdý odpor. Podle zpráv Grega Wyshynského je situace mezi oběma stranami „dost špatná“ a Panthers možná budou muset jít jinou cestou.

Bobrovského tábor by údajně stál o smlouvu srovnatelnou s šestiletým kontraktem Brada Marchanda (průměr 5,25 milionu dolarů ročně), což ale Florida s ohledem na gólmanův věk a letošní pokles výkonnosti odmítá. Bobrovskij se nyní musí rozhodnout, zda mu jde o další útok na pohár, nebo o co nejvyšší výdělek, protože Panthers mu zřejmě obojí splnit nedokážou.

I přes napjatou situaci u jednacího stolu má gólman v šatně zastání. „Na jižní Floridě není jediný člověk, který by chtěl, aby odtud odešel,“ řekl k tomu kapitán Aleksander Barkov.

Pokud se Florida s nejlepším gólmanem své historie nedohodne, čeká ji složité hledání náhrady. Trh volných hráčů je letos velmi chudý. Jako teoretické cíle se skloňují Jett Greaves z Columbusu, kterého si ale Blue Jackets zřejmě udrží, nebo bývalí gólmani Panthers Sam Montembeault a Anthony Stolarz.

Ve hře by mohla být i výměna za Jordana Binningtona ze St. Louis nebo nadějného Jespera Wallstedta z Minnesoty, u kterého by však Wild pravděpodobně požadovali vysokou cenu v podobě elitního centra. Bobrovskij tak i přes letošní trápení zůstává pro Floridu těžko nahraditelným článkem.

Aktuálně z nhl.cz

Tohle strašně bolí, smutní Tkachuk. Ottawa po vyřazení čelí otázkám, co dál

26. dubna 10:00

O výhře Minnesoty rozhodl v prodloužení Boldy! Pittsburgh si vynutil pokračování série

26. dubna 5:50

Kučerov vyprovokoval Dobeše, Dostál se málem porval, Vejmelka mezi hvězdami

25. dubna 18:15

Chcete do NHL? Zaplaťte... a pořádně! Bettman se vyjádřil k možné expanzi

25. dubna 12:00

nhl.cz doporučuje

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

RETRO: Od šíleného hazardu ke střeleckým rekordům

27. března 16:30

Bomba! Světový pohár s hvězdami NHL zamíří v roce 2028 i do Prahy

16. března 17:42

