Konec přesilovkového trápení? Javorové listy prý našly spasitele

13. února 13:10David Zlomek
Novinář Nick Kypreos vnesl do hokejového světa pořádný rozruch, když spojil jméno obránce Tampy Bay Darrena Raddyshe s Torontem Maple Leafs jako hlavní cíl pro rok 2026. Podle Kypreose je tento obránce dokonalým upgradem pro přesilovku i celou defenzivu Leafs, která se letos trápí. Ve svém sloupku dokonce zašel tak daleko, že potenciální dohodu označil za hotovou věc z hlediska organizační shody a touhy klubu i hráče.
Kypreos ve svém podcastu Real Kyper and Bourne dokonce naznačil, že by se Toronto mělo odhodlat k radikálnímu řezu a zbavit se i takové ikony, jako je Morgan Rielly, aby pro Raddyshe udělalo místo. „Je to v podstatě hotová věc, pokud jde o to, co Toronto potřebuje a co Darren nabízí,“ prohlásil Kypreos.
Raddyshova aktuální sezona 2025/26 je naprosto fascinující, protože jako nedraftovaný hráč na smlouvě s platem pouhých 975 tisíc dolarů naprosto válcuje ligu. V dosavadních devětačtyřiceti zápasech nasbíral neuvěřitelných 52 bodů za 17 gólů a 35 asistencí, což ho řadí na samotný vrchol produktivity mezi obránci v celé NHL. Dvacet z těchto bodů navíc zaznamenal v přesilovkách.
Jeho největší zbraní je drtivá rána příklepem, která byla letos změřena rychlostí přes 160 kilometrů za hodinu. Právě tento projektil je něco, co torontské přesilovce, která se trápí s úspěšností kolem osmnácti procent, zoufale chybí.
„Raddysh má v sobě tu torontskou DNA, kterou manažer Treliving hledá, a jeho střela je zbraní, kterou Leafs neměli roky,“ dodal Kypreos s tím, že jeho příchod je pro příští sezónu prioritou číslo jedna.
Budoucnost Darrena Raddyshe tak bude jedním z nejsledovanějších příběhů, protože pokud ho Tampa neudrží, Toronto bude v čele fronty zájemců.
