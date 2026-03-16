Konec prokletí! Buffalo svou formu korunovalo postupem do play-off

5. dubna 10:00David Zlomek
Město Buffalo se konečně dočkalo chvíle, která se roky zdála být v nedohlednu. Po rekordních čtrnácti sezonách marnosti, během nichž Sabres ani jednou neokusili atmosféru vyřazovacích bojů, je čekání u konce. Postup do play-off definitivně stvrdila sobotní prohra Detroitu s Rangers, což v Buffalu odstartovalo oslavy, na které se čekalo neuvěřitelných 5 458 dní.
Cesta z hokejového očistce byla pro Sabres dlouhá a mimořádně bolestivá. Naposledy se Buffalo v play-off objevilo 26. dubna 2011, kdy tým ještě pod vedením Lindyho Ruffa prohrál v sedmém zápase prvního kola s Philadelphií. Od té doby se v organizaci vystřídalo sedm trenérů a čtyři generální manažeři, než se kruh uzavřel Ruffovým návratem na střídačku. Tato sezpna přitom nezačala vůbec dobře, ale vše se změnilo v polovině prosince po nástupu Jarmo Kekaläinena do funkce generálního manažera. Sabres od té doby předvedli neuvěřitelnou jízdu a z posledního místa v konferenci vystřelili až do boje o pohár.
„Je to neuvěřitelné. Jsem šťastný za celé město, jsem šťastný za všechny ty kluky, kteří tady roky dřeli, kustody, trenéry, spoluhráče... Páni, bude to výjimečné, tím jsem si jistý,“ prohlásil dojatý kapitán Rasmus Dahlin.
Zlom přišel ruku v ruce s uzdravením klíčových opor a stabilizací brankoviště. Do elitních formací se vrátili Josh Norris a Jason Zucker, zatímco finský gólman Ukko-Pekka Luukkonen setřásl zranění z úvodu ročníku a vytvořil neprůstřelnou dvojici s Alexem Lyonem. Luukkonen od 21. prosince zamkl bránu s bilancí 15-4-2, čímž dodal týmu potřebné sebevědomí. Manažer Kekaläinen navíc při uzávěrce přestupů citlivě doplnil kádr o zkušené bojovníky jako Sam Carrick, Tanner Pearson nebo obránce Luke Schenn a Logan Stanley, což dodalo týmu potřebnou tvrdost pro závěrečné boje.
„Kluci tvrdě pracovali, aby se dostali až sem. Každý měsíc jsme hráli konzistentně a předváděli dobrý hokej. Za tu dřinu jsme byli konečně odměněni,“ zhodnotil úspěch trenér Lindy Ruff.
Tým táhnou především dvě hvězdy, které v Buffalu zažily ty nejhorší časy. Obránce Rasmus Dahlin je se 69 body šestým nejproduktivnějším bekem ligy, zatímco Tage Thompson s 38 góly potvrzuje roli elitního kanonýra. Právě Thompson a Alex Tuch jsou symboly nové éry, která má dát zapomenout na roky neúspěšných přestaveb a hořkých odchodů hvězd jako Jack Eichel či Ryan O'Reilly.
„Je to něco, pro co jsme dlouho tvrdě pracovali. Je to skvělý pocit,“ uvedl Tage Thompson. Útočník Alex Tuch ho doplnil s tím, že je na celou kabinu nesmírně hrdý: „Trvalo to fakt dlouho, než tento moment přišel.“
Další výzvou pro tento mladý a dravý tým bude vyhrát první sérii play-off od roku 2007. S aktuální formou a hladem po úspěchu však Buffalo budí respekt u každého soupeře ve Východní konferenci. Pokud udrží nastolené tempo, může se letošní jaro stát v historii Sabres naprosto přelomovým.