Konec risku, přišla operace. Tkachuk má být zdravý až na rozhodující část sezony

23. srpna 10:01David Zlomek
Florida Panthers míří do nové sezony jako dvojnásobní šampioni, ale start bude poznamenaný obrovskou ztrátou. Matthew Tkachuk, tvář týmu a jedna z největších hvězd celé NHL, podstoupil operaci třísla a podle informací z The Fourth Period bude mimo hru až čtyři měsíce.
Sedmadvacetiletý útočník se zranil během turnaje 4 Nations, kde odehrál jen část utkání, a poté chyběl v závěru základní části. Přesto se v play-off stihl vrátit už ve druhém duelu série proti Tampě. Lékaři mu doporučovali operaci hned, Tkachuk ale vsadil na konzervativní léčbu, aby měl šanci naskočit zpátky co nejdříve. A vyplatilo se, odehrál finále Stanley Cupu a podílel se na druhém titulu Panthers v historii. Přesto bylo vidět, že není stoprocentní. Jeho čas na ledě spadl na 17:24 na zápas, což je u hráče jeho kalibru výrazný pokles.
Operace přišla až nyní, několik týdnů po konci sezony. Výsledkem je, že Tkachuk nebude k dispozici minimálně do prosince, možná až do ledna.
Pro Panthers to znamená dvojí komplikaci. Za prvé sportovní, přicházejí o muže, který od svého příchodu z Calgary v roce 2022 drží průměr 99 bodů na 82 utkání a v play-off nasbíral 69 bodů v 67 zápasech, čímž se zařadil mezi nejproduktivnější hráče historie klubu. A za druhé finanční, tým je momentálně 4,5 milionu dolarů nad platovým stropem. Absence Tkachuka jim sice otevírá cestu k využití LTIR a krátkodobému vyrovnání rozpočtu, ale jakmile se hvězda vrátí, budou muset znovu škrtat a hledat řešení, jak zůstat pod limitem 95,5 milionu.
Prostor pro mladé se ale tímto nečekaně otevírá. Největším příjemcem šance je Mackie Samoskevich, loňský nováček. Jednadvacetiletý křídelník už na jaře zastoupil Tkachuka a sezonu zakončil s bilancí 15+16 v 72 utkáních. Teď dostane ještě větší prostor.
Pro fanoušky Panthers je to hořkosladká situace. Na jedné straně úleva, že operace byla úspěšná a Tkachuk se má vrátit ještě v průběhu sezony. Na druhé straně obavy, jak tým zvládne těžký start bez svého lídra, a jestli rozpočtová gymnastika klubu nakonec nepovede k dalším bolestivým krokům.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.