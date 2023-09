Konec se nechystá. Chci hrát alespoň do 40, hlásí Malkin

Když loni podepisoval nový kontrakt, mnozí se podivili. Čtyři roky? Zbláznil se Jevgenij Malkin i vedení Penguins. Nicméně první sezona už je splněna, zbývají tři. A ruský útočník nemá pochyb o tom, že smlouvu dodrží. Dokonce si to stanovil jako cíl.

"Doufám, že ještě tři roky," odpověděl 37letý hokejista, když byl dotázán na to, jak dlouho ještě hodlá hrát.

Pokud by svůj cíl opravdu splnil, zaokrouhlil by počet sezon na dvacet. Nicméně pravý cíl je někde jinde. Malkin se totiž chce vrátit mezi týmy, které bojují o Stanley Cup.

"Myslím, že jsme silnější tým než loni," řekl Malkin. „Doufám, že zůstaneme pohromadě a moc se to nebude měnit. Naším cílem je play off, chceme vyhrát každičký zápas."

Natěšení nejsou po létě jen fanoušci, ale i samotní hráči. Chuť do práce je o to větší, když se na ledě potkáte s jedním z nejlepších beků současnosti Erikem Karlssonem. I díky tomu se Malkin objevil na ledě v tréninkovém centru o několik týdnů dříve.

„V posledních měsících jsme se dost proměnili. Doufám, že to pomůže týmu být silnější, být lepší. S minulou sezonou nejsme spokojeni, to je jasné. Tato organizace, majitelé, trenéři, hráči, jsme tady, abychom zvítězili,“ zopakoval.

K tomu by měl dopomoct i Reilly Smith, další z posil. "Je to čerstvý mistr. Doufám, že mi ukáže svůj prsten," zavtipkoval Malkin. "Dopředu je velmi chytrý, snažíme si porozumět, mohlo by to fungovat."

Myslí si to i trenér Mike Sullivan: "V Malkinově hře je prvek nepředvídatelnosti, který může občas představovat potíže pro jeho spoluhráče. Myslíme si, že Reilly by k němu mohl být opravdu dobrý, protože vidí hru stejně dobře jako Geno.“

Kdo ví, třeba se nově rodící spolupráce pomůže k vzestupu Pens. „Je třeba se snažit být pozitivní, jsou tu nové tváře, sehráváme se. Už se moc těším,“ zakončil Malkin.

Share on Google+