Konec sezony, ne kariéry. Voráček promluvil o problémech

Ta zpráva včera nenápadně vyplula na povrch, bez žádného většího varování. Generální manažer Columbusu, tedy týmu, ve kterém Jakub Voráček působí, oznámil, že pokračování kariéry českého borce je ve hvězdách. Dnes promluvil i útočník samotný.

Hodně se mluvilo o tom, že novinářům dnes poví, že končí kariéru. To se sice nestalo, úplně pozitivní zprávy však také nezazněly.

„Z Finska jsem si přivezl otřes mozku,“ řekl Voráček a narážel tím na zápas ve Finsku proti Coloradu, jenž se odehrál na začátku listopadu. „Mluvil jsem o tom s mnoha doktory. Došli jsme k závěru, že pro teď nejsem schopný se vrátit. A nebudu schopný ani v blízké budoucnosti.“

Naznačil tedy konec kariéry? Zatím ne. „Udělám vše pro to, abych zase hrál, ale asi to bude dlouhý proces. Teď to na návrat fakt nevidím. Ale budu se snažit ze všech sil, abych se vrátil na led,“ dodal odhodlaně.

Z jeho slov jde vidět, že nechce nic uspěchat. Následky otřesů mozku nejsou nic, co by se mělo brát na lehkou váhu. Trpěl tím nejeden bývalý hokejista. Tím pádem je jasné, že tuto sezonu nemá cenu lámat přes koleno.

„Velmi malá,“ odpověděl pak Voráček na dotaz, jak velká je šance, že ho v současné sezoně ještě uvidíme.

Je tak ve hvězdách, jestli několikanásobný reprezentant překoná Patrika Eliáše v počtu získaných bodů, čímž by se dostal na druhé místo historických tabulek. Čas na zisk bodů ještě má, smlouva mu poběží do konce příští sezony.

„Nemůžu skončit. Pořád jsem pod smlouvou a chtěl bych jí dodržet. Pokud toho budu schopen, budu moc rád, pokud ne, bude to záležet na tom, co řeknou doktoři,“ dodal ještě.

