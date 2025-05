Konec snění. Kulich s Prospalem v Calder Cupu končí, Blümel jde dál

Reprezentanti mají po sezóně. NHL krají poslední duely třetího kola. Farmářská AHL? Tam je na všechno dost času. Úplně neskončilo ještě ani druhé kolo, které se hraje jen na tři vítězná utkání.

Velké naděje vkládali v Rochesteru do Jiřího Kulicha. Podle asistenta trenéra Václava Prospala měl mladý Čech dostat spousta času na ledě, pozvednout celý tým a dotlačit ho nejlépe až ke Calder Cupu. Podobně ambiciózní slova zněla i z okruhu managamentu Sabres. Amerks ovšem končí, když nestačili na nejlepší celek základní části z Lavalu.

Vstup do série v Rochesteru zvládl lépe Laval 5:4. Kulich i Rousek dvakrát asistovali. Další zápas doma vyhrál Rochester 5:3, tady byl Jiří Kulich nejvýraznější. Dal gól, na další nahrál, s pěti střelami patřil mezi aktivní (Isak Rosén jich měl dokonce devět a zapsal 2+1).

Po pěti dnech pauzy se mužstva přesunula ke třem utkáním do Lavalu. Favorizovaní domácí zvládli třetí zápas série, když vyhráli 4:1. Jediný gól Rochesteru vstřelil Lukáš Rousek, asistoval Kulich, jenž nebyl u žádné z inkasovaných branek. Čtvrtý zápas Amerks vyhráli 5:1, Kulich nebodoval, Rousek 0+2. V pátém dominoval Laval 5:0.

„Ukázalo to všechno, co v tomhle týmu bylo. Venku se nehraje snadno, zvlášť proti nejlepšímu týmu základní části. Dotáhli jsme to do zápasu číslo pět,“ hodnotil týmový veterán Brett Murray v rozhovoru pro noviny v Buffalu.

Jiří Kulich nasbíral v osmi zápasech play off 8 bodů (2+6), úplně stejně jako Lukáš Rousek. Nejproduktivnějším hráčem týmu byl obránce Kale Clague s 11 body (5+6).

Dostal Kulich víc než na mistrovství světa? Těžko soudit. Za náročnější lze považovat až sérii s Lavalem, která čítala pět večerů. Třetí a čtvrté kolo (finále) už se hraje na čtyři vítězná utkání. Tato fáze se ale Rochesteru týkat nebude.

Užije si jí Matěj Blümel, který s Texasem klíčový pátý duel druhého kola zvládnul. Texas Stars přehráli v rozhodujícím střetnutí Milwaukee Admirals 3:2 a po stejném výsledku v sérii postoupili. Blümel, který čeká na šanci v Dallasu tři roky, vstřelil druhý gól.

Byla to třetí trefa rodáka z Tábora v osmém utkání play off. S 10 body (3+7) je v bojích o Calder Cup čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Stars. V základní části byl výraznější. Se 72 skončil druhý v lize, s 39 góly se stal nejlepším střelcem celé AHL.

