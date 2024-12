Konec spekulací: J.T. Miller se blíží návratu, obchod je vyloučen

J.T. Miller nikam nejde. Hvězdný útočník Vancouveru Canucks, který je od 19. listopadu mimo hru z osobních důvodů, zůstane součástí týmu i po svém návratu. Přestože jeho absence vyvolala vlnu spekulací o možném trejdu, vedení klubu tyto fámy jasně vyvrátilo.

„Absence není o trejdu,“ prohlásil novinář Elliotte Friedman směrem k nekončící pauze amerického útočníka. „Až se vrátí, bude hrát za Vancouver.“ Podobné stanovisko potvrdil i prezident Canucks Jim Rutherford, který ujistil, že klub za Millerem pevně stojí a podporuje ho v jeho osobních záležitostech.

Fanoušci Canucks přesto nezůstali klidní. Millerova tří týdny trvající nepřítomnost zvedla nejen spekulace, ale i obavy.

Během páteční výhry nad Columbusem však hala Rogers Arena jasně ukázala, že za svou hvězdou stojí. Skandováním „J.T. Miller“ dali fanoušci jasně najevo, že ho chtějí zpět.

Vancouver se zatím bez své hvězdy drží. Během jeho nepřítomnosti si tým připsal solidní bilanci 5-1-1, což dokazuje, že Canucks našli způsob, jak držet tempo i bez svého tahouna. Millerova absence však nebude trvat dlouho. Podle Friedmana je návrat blízko a vedení týmu už má jasný plán na jeho opětovné zapojení do sestavy.

A kde se vůbec bere naděje, že je návrat blízko? Spojené státy totiž zařadily Millera na soupisku pro 4 Nations Face-Off. Miller by se měl do týmu Canucks vrátit s dostatečným předstihem, aby byl na turnaj připraven.

„Jak už jsme řekli dříve, jako organizace podporujeme J.T., který tím prochází,“ řekl Allvin. „Věřím, že se vrátí jako lepší hráč a zlepší náš tým. V posledních třech, čtyřech letech patřil k nejlepším hráčům ligy."

„Mluvil jsem s ním,“ dodal Bill Guerin, šéf týmu USA. „Je to skvělý chlap, špičkový hráč. Neznám podrobnosti toho, čím si prochází, ale vím, že když si něčím takovým procházíte a potřebujete volno, potřebujete podporu, lidi, kteří za vámi stojí, a to my jsme. Jsme tu pro něj a bude součástí našeho týmu.“

Share on Google+