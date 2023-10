Konec spekulacím! Hvězdná dvojice z Winnipegu podepsala na sedm let

Bralo se to za hotovou věc. Tedy že Mark Scheifele a Connor Hellebuyck neprodlouží své smlouvy a prchnou z Winnipegu jinam. Situace dva klidně může nastat, ale Jets si obě své hvězdy pojistil na sedm let.

Smlouvy, které začnou platit od příští sezony, mají průměrnou roční hodnotu 8,5 milionu dolarů.

Scheifele byl v minulé sezoně nejproduktivnějším hráčem Jets a se 42 góly byl devátý v NHL. V historii Winnipegu/Atlanty je druhý v počtu gólů (272), asistencí (373) a bodů (645) v 723 zápasech základní části a první v počtu gólů v play off Stanley Cupu (19). Suma sumárum, legenda organizace.

„Dalších osm let v organizaci! Bude mi 39, až tahle smlouva skončí. Takže být v tomhle týmu celou kariéru, to je opravdu čest. Protože málokterý kluk dostane takovou příležitost, aby to skutečně dokázal," řekl po podpisu Scheifele. „Je opravdu důležité vědět, že si vás nová organizace v lize vybere jako prvního hráče a pak s vámi a kolem vás v podstatě buduje tým, což pro mě hodně znamená. Jak jsem řekl, je to čest, je to privilegium. Je to něco, co neberu na lehkou váhu.“

Stejně jako Scheifele, i Hellebuyck by mohl ukončit kariéru jako v jednom celku.

"Snažíme se do svých záležitostí příliš nezasahovat, ale pak se to nějak dostalo do bodu, kdy se tomu nešlo vyhnout. Začali jsme se o tom bavit, a je samozřejmě výjimečné, že podepisujeme oba stejnou smlouvu. Tradiční uchazeč o Vezinu, jeden z nejlepších brankářů v lize. Podepsat to spolu s ním a vědět, že bude oporou tohoto týmu po zbytek dalších osmi let, je moc důležité," řekl Scheifele.

Hellebuyck je již nyní lídrem v téměř všech brankářských kategoriích organizace včetně vítězství (238), zákroků (12 465), čistých kont (32) a procentuální úspěšnosti zákroků (91,6 %).

Scheifele má navíc velkou šanci posunout se před Blakea Wheelera na pozici historického lídra v počtu odehraných zápasů, asistencí a bodů a před Ilju Kovalčuka v kategorii gólů.

