Konec střeleckého trápení v Los Angeles? Panarin dostal svobodu, parťáci už žasnou

20. února 9:30
Kapitán Los Angeles Anže Kopitar sršel hned po návratu na led vtipem. Když dostal otázku, co přesně má nejnovější posila Artěmij Panarin týmu přinést, s vážnou tváří opáčil: „Je velmi dobrý do defenzivy, bude hodně bruslit dozadu a využijeme ho na oslabení.“ Vzápětí ale uvedl věci na pravou míru. Tým, který letos v lize nastřílel druhý nejmenší počet gólů, zkrátka potřebuje ofenzivní injekci a ruská hvězda je přesně tím lékem.
„Dá nám jiskru v přesilovce, v ofenzivě. Všichni jste ho viděli hrát, hráli jsme proti němu dostkrát na to, abychom to věděli, a to už od jeho časů v Chicagu,“ dodal Kopitar. „Hned jak přišel do ligy, bylo jasné, že to bude vynikající ofenzivní hráč, a nezklamal.“
Vyvstává logická otázka, jak tvůrčí hráč s platem v řádech desítek milionů dolarů, který v posledních šesti letech čtyřikrát pokořil hranici devadesáti bodů, zapadne do systému Kings. Organizace z Kalifornie je totiž dlouhodobě proslulá svou neprostupnou strukturou a defenzivní zodpovědností.
Trenér Jim Hiller má ale jasný plán. „Musíme ho nechat dělat to, co umí, co ho dělá výjimečným,“ prozradil kouč s tím, že nehodlá ruského útočníka nijak svazovat. „Přijde a bude plnit náš systém, ale nehodláme ho obrat o to, co je mu vlastní, na to si musíme dát pozor. Bude hrát to svoje. Mluvil jsem s ním dostkrát. Začlení se do toho, co musí plnit defenzivně, ale bude prostě muset být sám sebou.“
Na prvním tréninku se Panarin postavil do formace k Alexi Laferrierovi a Tayloru Wardovi, kterého by měl po návratu z olympiády nahradit Adrian Kempe. Laferriere neskrýval ze svého nového parťáka obrovské nadšení. „Je to neuvěřitelný hráč a bude pro náš tým obrovskou posilou,“ rozplýval se mladý útočník. „Některé akce, které tam předváděl, byly neskutečné. Snažím se ho jen číst a hledat si volný led, protože vím, že on si mě najde.“
Vzhledem k tomu, že ho vedení v New Yorku chránilo před případným zraněním, nehrál soutěžní zápas už od 26. ledna. Návrat do tréninkového tempa tak dal jeho plicím docela zabrat. „Bylo to trochu těžší na kondičku kvůli docela dlouhé pauze, ale byla to zábava,“ přiznal Panarin po první prověrce.
Většina vyměněných hráčů musí okamžitě naskočit do rozjetého vlaku, ale Panarin si pochvaluje, že má díky olympijské přestávce čas na sžití s týmem i nácvik přesilovek, kde nahradí zraněného Kevina Fialu. „Myslím, že je to perfektní, je to skoro jako když změníte tým v létě. Máte čas poznat kluky a absolvovat alespoň pár tréninků, teď jich máme dokonce ještě vící,“ pochvaloval si hvězdný útočník.
