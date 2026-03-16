Konec švédské cesty ve Vancouveru. Allvin doplatil na historický kolaps i útěk Hughese

18. dubna 10:00David Zlomek
Vancouver Canucks v pátek udělali něco, co se po nejhorší sezoně v dějinách klubu dala čekat. Generální manažer Patrik Allvin byl po pěti letech propuštěn. Rozhodnutí přišlo jen den poté, co ostudný ročník Kosatek symbolicky uzavřel debakl 1:6 s Edmontonem, který tým přikoval na úplné dno celé NHL. Zatímco Allvin balí kufry, prezident hokejových operací Jim Rutherford na své židli sedí dál, i když přiznává, že situace v klubu je kritická.
„Beru za tu sezonu plnou zodpovědnost, hokejový úsek vedu já. Ale za nikoho jiného rozhodovat nebudu. Patrik měl šanci si to dělat podle svého, on měl na starosti trejdy, skauting i komunikaci s trenérem,“ nebral si servítky Rutherford, který sice Allvinovi nabídl jinou roli v organizaci, ale z pozice nejvyššího šéfa ho odřízl.
Poslední měsíce byly pro Vancouver jeden velký horor. Začalo to lavinou zranění, pokračovalo nekončící krizí hvězdného Eliase Petterssona, který po podpisu kontraktu na 92 milionů dolarů vyhořel, a vyvrcholilo to rozvratem v šatně. Nenávist mezi Petterssonem a J. T. Millerem narostla do takových rozměrů, že klub musel Millera před časem uklidit do Rangers.
Největší šok ale přišel, když Allvin poslal kapitána Quinna Hughese do Minnesoty. Rutherford teď zpětně přiznává, že Hughesovo srdce už ve Vancouveru dávno nebylo. „Už nějakou dobu jsem věděl, že Quinn u nás nezůstane. Věděl jsem to už před začátkem sezóny. Někdo si myslí, že utekl, protože jsme hráli tužku, ale on by pláchl stejně. Prostě chtěl zpátky do Států a my jsme se z toho jen snažili vytřískat maximum,“ vysvětlil Rutherford.
Budoucnost týmu je teď ve hvězdách. Rutherford sice označil za silného kandidáta na uvolněné místo Ryana Johnsona, který aktuálně šéfuje farmě v Abbotsfordu, ale hledat hodlá po celé lize. Nový generální manažer navíc dostane do ruky i osud trenéra Adama Footea, který tým převzal po Ricku Tocchetovi, ale zatím nedokázal zastavit volný pád. Vancouver teď sází všechno na jednu kartu, a sice květnovou loterii o draftovou jedničku.