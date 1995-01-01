Konec trpělivosti v New Yorku? Panarin je prý další hvězdou na odchodu

29. října 12:38David Zlomek
V New Yorku začíná být dusno. Rangers vstoupili do nové sezony s velkými očekáváními, ale po deseti zápasech jsou poslední v Metropolitní divizi. Po debaklu 1:5 s Calgary, nejhorším týmem celé NHL, se objevují první vážné otázky o budoucnosti týmu. A hlavně o tom, kam směřuje projekt, který měl být po letech konečně stabilní.
Podle textu zveřejněného serverem The Fourth Period čelí Rangers situaci, kdy se na lavičce střídají trenéři častěji než vítězné série. Během posledních pěti let se na postu hlavního kouče vystřídali David Quinn, Gerard Gallant, Peter Laviolette a nyní Mike Sullivan. Gallant i Laviolette přitom dovedli mužstvo až do finále konference, ale přesto skončili. Paradoxně se Quinn nyní do organizace vrátil jako Sullivanův asistent.
Očekávalo se, že Sullivan přinese řád a klid. Zatím se mu to ale nedaří. Tým působí rozháraně, a i když má plnou kabinu hvězd, chybí mu energie a soudržnost.
Největší otázník visí nad Artěmijem Panarinem, který bude po sezoně volným hráčem. V červenci mu bude 34 let a není jisté, že Rangers budou schopni nebo ochotni mu nabídnout nový kontrakt. Ztráta Panarina by přitom mohla znamenat konec jedné éry. Klub ještě před pár lety působil jako mladý, ofenzivně laděný tým v přestavbě, dnes je z něj stárnoucí sestava s omezeným prostorem pod platovým stropem.
Útočníci Mika Zibanejad a Vincent Trocheck mají dlouhodobé smlouvy, ale zatím zůstávají za očekáváním. Zibanejad má sice ještě čtyři roky kontraktu s platem 8,5 milionu dolarů ročně, ale výkonnostně je daleko od svých sedmdesátibodových sezon. Trocheck je navíc zraněný a podle vedení bude mimo hru týdny.
Na mladé hvězdy se Sullivan zatím nemůže spolehnout. Alexis Lafrenière i Will Cuylle mají po deseti utkáních jen pár bodů body, přičemž právě Cuylle měl po minulé sezoně našlápnuto na větší roli poté, co klub v létě vyměnil dlouholetého veterána Chrise Kreidera.
Ani obrana nevzbuzuje jistotu. Generální manažer Chris Drury obětoval mladého K’Andre Millera, aby přivedl zkušeného Vladislava Gavrikova, který má smlouvu až do roku 2030 s platem 7 milionů dolarů ročně. Teď se dokonce objevují spekulace o možné výměně Bradena Schneidera, dalšího mladého beka. Kritici se ptají: nepřichází Drury o budoucnost výměnou za nejistou přítomnost?
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.