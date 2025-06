Konec upadajícího partnerství. Anaheim vyměnil Zegrase

Trevor Zegras už nebude součástí budoucnosti Anaheim Ducks. Po několika měsících spekulací se vedení kalifornského klubu rozhodlo k jasnému řezu: podle zpráv zámořských novinářů putuje ofenzivně laděný útočník do Philadelphie výměnou za Ryana Poehlinga, výběr ve 2. kole draftu 2025 a čtvrté kolo pro rok 2026.

Ducks tímto krokem symbolicky uzavírají jednu kapitolu své přestavby - éru, ve které měl být právě Zegras jedním z klíčových stavebních kamenů nové generace.

Zegras, draftovaný jako devátý celkově v roce 2019, měl být hlavní ofenzivní zbraní Ducks. A minimálně první dvě sezony napovídaly, že to není přehnané očekávání: 61 bodů v ročníku 2021/22, 65 bodů o rok později. K tomu styl, který z něj udělal miláčka sestřihů, lacrossové góly, drzé nahrávky, sebevědomí na ledě.

Jenže pak přišel útlum. Zranění, nekonzistence, tým, který se místo vzestupu dál propadal. V posledních dvou sezonách odehrál Zegras dohromady jen 88 zápasů, nasbíral v nich 47 bodů a na ledě působil čím dál ztraceněji. Loni navíc chyběl kvůli operacím kotníku i kolene, což jeho návrat ještě zkomplikovalo.

V Anaheimu už zjevně ztratili víru, že se z něj stane hráč, kolem kterého se dá stavět tým. A protože jeho tříletá smlouva končí po příští sezoně, rozhodli se jednat.

Philadelphia získává hráče, který pořád může mít vysoký strop. Pokud bude zdravý, v kombinaci s mladým jádrem okolo Matveje Mičkova, Bobbyho Brinka nebo Cama Yorka může být Zegras pro Flyers velkou trefou. Jeho aktuální cap-hit činí 5,75 milionu dolarů a v létě 2026 se stane chráněným volným hráčem.

Anaheim získává Ryana Poehlinga, centra do třetí nebo čtvrté formace, a dvě volby v draftu. Z pohledu hodnoty to není žádná bomba, ale je zjevné, že Ducks už spíš řeší vyčištění prostoru pro jiné mladíky, než že by chtěli dál čekat na Zegrasův restart.

