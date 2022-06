Konec v NHL! Radulov se rozhodl pro Kazaň

Jeho kariéra, to byla občas horská dráha. Nakonec se ukázalo, že ruský útočník Alexander Radulov zrál s věkem a v NHL nakonec zanechal poměrně velkou stopu. Tu však ale nerozšíří. Náznaky přicházely už během sezony, teď je to oficiální. Radulov uzavírá svou kapitolu v NHL a vrací se do Ruska.

Pětatřicetiletý borec by byl v létě bez smlouvy, a tak už během sezony prosakovaly informace, že by se rád vrátil do Ruska. Nakonec se tak i stalo a dle dostupných informací posílí na dva roky Kazaň.

Ač se to nemusí zdát, NHL přichází o velkou personu. Jeho divoké sezony v Nashvillu jsou známé, stejně jako jeho návrat do Ruska. Avšak poté, co se opět rozhodl pro NHL, pookřál. V dresu Montrealu odváděl solidní výkony, díky nimž si vysloužil štědrý kontrakt od Dallasu.

V Texasu se stal okamžitě hvězdou a platným hráčem, jenž produkoval velké množství bodů. Nejen to však bylo jeho předností, byl totiž velice oblíbený mezi fanoušky i v kabině, vždyť tři roky nosil na dresu áčko pro zástupce kapitána.

Poslední dvě sezony se však trápil, odehrál dohromady 82 zápasů ze 138 možných. Ani v produktivitě to nebylo ono, důkazem budiž letošních dvaadvacet bodů. Od borce, jenž dostává plat přes 6,2 milionů dolarů očekáváte víc.

Jeho odchod dával smysl pro obě strany. Dallas získává dost místa pod platovým stropem, Radulov zase šanci oprášit hokejový um.

V Kazani se stane nejlépe placeným hráčem ligy (základ 2,7 milionů dolarů, dalších 2,5 v bonusech) a doplní další hvězdy, které do tohoto celku zamířily a mají alespoň letmou zkušenost z NHL. Kazaň totiž zlanařila Šipačova či Vojnova.

