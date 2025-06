Konec v NHL? Tomáš Tatar míří za Kubalíkem, dotaz na peníze nechal bez odpovědi

Patří mezi historicky nejotřískanější slovenské hokejisty v NHL. Poté co skončila slavná generace vychovaná ještě za socialismu, patřil k největším slovenským jistotám. S 927 starty v základní části je na konci slovenského TOP TEN, se 496 body (227+269) je mezi Slováky dvanáctý.

Je to konec v NHL?

Zdráhá se to vyslovit, ale ve 34 letech to tak vypadá. Podle několik dnů starých zpráv se Tomáš Tatar vydá za příštím angažmá do Evropy, kde se dohodl na dvouleté spolupráci se švýcarským Zugem. Ano, na stejné adrese bude působit také Dominik Kubalík.

NHL je samozřejmě vždycky primární motivace, ale v posledních letech až moc cestoval. Od roku 2022 prošel štacemi v New Jersey, Coloradu, Seattlu a opět New Jersey. „Úplně už to nebylo ono a já chci, aby mě hokej pořád ještě bavil. Zůstat tam jenom proto, abych tam byl, už mě nenaplňovalo,“ řekl v rozhovoru pro slovenská média.

„Bude to něco docela nového, ale už jsem se rozhodl, není cesty zpět,“ vysvětlil slovenský sympaťák.

Podmínky prý velmi slušné. Zázemí fantastické. Na rozdíl od víceúčelových hal v Severní Americe se v Zugu všechno soustředí na hokej. Z Evropy měl vážné nabídky minimálně tři, spekuluje se i o Pardubicích. K těm z NHL se ani nedostal, protože trh s volnými hráči se otevře až 1. července.

Kubalík podepsal v Zugu na evropské poměry mimořádně lukrativní dvouletý kontrakt, který ho s ohledem na kurz švýcarského franku staví zhruba na příjmovou úroveň, které by nejspíš dosáhl v NHL.

Také Tatar si smlouvu chválí: „Podmínky jsou skvělé, nestěžuji si. Byl to jeden z důvodů, proč to rozhodnutí bylo jednodušší. Jestli jsem na úrovni Kubalíka? Tyto spekulace nechám na médiích. V NHL se platy zveřejňují, tady ne, takže jsem poprvé mimo radar,“ odvětil s úsměvem.

Stanley Cup nevyhrál, ale příští rok se mohl reálně dotknout hranice tisíce zápasů v NHL, což lákalo, nicméně jak sám řekl: „Byl to jen malý faktor pro konečné rozhodnutí.“ S věkem se jeho role v týmu snižovala, ocital se v postavení, že když trenér potřeboval někoho posadit, ukázal na něj. Což vás nutí přemýšlet o změně. Většina špičkových hráčů si tím prošla.

Mistrovství světa sledoval v rámci možností. Slovensko prý mělo mladé mužstvo. Jiná situace může být příští rok na olympiádě v Itálii, kam se určitě sjede všem zemím kompletní elita. K vlastní účasti se vyjádřil jasně: „To je otázka pro Mira, ale já jsem dostupný.“





Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+