Konec veterána. Končím bez výčitek, říká Maroon

Patrick Maroon, trojnásobný vítěz Stanley Cupu, oznámil, že po této sezoně ukončí kariéru. Devětatřicetiletý útočník Chicaga Blackhawks sdělil své rozhodnutí v rozhovoru před zápasem proti St. Louis Blues, tedy v rodném městě, kde prožil jeden z vrcholů své kariéry.

„Dal jsem do téhle ligy všechno,“ řekl dojatý Maroon po zápase, který Chicago prohrálo 1:4. „Nemám žádné výčitky.“

Během druhé třetiny St. Louis ocenilo svého bývalého hráče speciálním videem na kostce nad ledem, po kterém následoval bouřlivý aplaus fanoušků. „Byl jsem v šoku, co pro mě Blues udělali,“ přiznal Maroon. „Nemuseli to dělat. Byl to jen další zápas. Ale nemohl jsem si přát lepší scénář, jak to dnes dopadlo.“

Maroon svůj večer ještě více ozvláštnil pěstním soubojem s Tylerem Tuckerem ve třetí třetině. Na tribuně ho sledovali jeho rodiče, bratři i manželka. Po utkání byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

„Měl jsem to štěstí, že jsem mohl trénovat Pata Maroona v Bostonu minulý rok a také v play-off,“ řekl kouč Blues Jim Montgomery. „Je to skvělý spoluhráč a nesmírně chytrý hokejista. Lidé ho podceňují v tom, jak dobře chápe hru.“

Maroon přiznal, že myšlenka na konec kariéry ho provázela už dlouho. „Celou sezonu to bylo vzadu v mé hlavě,“ řekl. „Chtěl jsem odejít za vlastních podmínek. Nechtěl jsem se doprošovat smlouvy a čekat, až mi někdo řekne, že už na to nemám.“

Pro oznámení konce kariéry si vybral St. Louis, kde v roce 2019 pomohl Blues získat první Stanley Cup v historii klubu. O rok později přidal další dva triumfy s Tampou Bay Lightning. „Odehrál jsem 352 zápasů v nižších ligách a teď mám za sebou 840 utkání v NHL,“ rekapituloval Maroon. „Kdo by si to byl pomyslel? Jsem šťastný, že jsem mohl vyhrát ve svém rodném městě a pak přidat ještě dva poháry.“

Maroon se zapsal do historie jako jeden z pouhých čtyř hráčů, kteří dokázali vyhrát Stanley Cup tři roky po sobě se dvěma různými týmy. Maroon během kariéry nastoupil za Anaheim, Edmonton, New Jersey, St. Louis, Minnesotu, Boston a Chicago. Draftovalo ho v roce 2007 ve 3. kole Philadelphia.

„Je to těžké,“ přiznal Maroon. „Těžko se to zpracovává, ale pro mě a moji rodinu je to speciální okamžik, kdy můžeme začít novou kapitolu.“

Sezonu ale ještě dohraje. „Budu dál makat naplno,“ řekl Maroon. „Každé střídání beru, jako by bylo moje poslední. A tak to zůstane.“

