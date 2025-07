Konec výmluv? Montreal hráče znovu láká, libuje si šéf Habs

Montreal Canadiens stále zvažují možnosti na přestupovém trhu, pokud jde o obsazení pozice druhého centra. Přestože vedení klubu, konkrétně Jeff Gorton a GM Kent Hughes, připouští, že by rádi přivedli posilu, podle Gortona se nemusí za každou cenu spoléhat jen na trh. Řešení podle něj může vzejít i zevnitř.

„Myslím, že jsme v pohodě,“ řekl Gorton v rozhovoru pro RG. „Víme, že nejsme hotový produkt. Pořád se díváme, jak tým zlepšit. Hodně lidí mluví o centrech, ale máme je i uvnitř organizace. Jsme s tím spokojení, když půjdeme do kempu v tomhle složení.“

„Říkal jsem už dřív, že se na soupisku nedíváme tak, že co platí na začátku sezony, musí platit až do jejího konce. Týmy často mění kádr i po startu ročníku, až do uzávěrky přestupů. Takže jsme v klidu s tím, kde jsme, a co jsme zatím udělali.“

Jasno zatím není, kdo by mohl druhého centra v Montrealu hrát. Hovoří se o možnosti, že šanci dostane Kirby Dach nebo třeba Alex Newhook, ale Gorton konkrétní jména neprozradil. Zato velmi pochvalně mluvil o obránci Mikeu Mathesonovi, jehož jméno se v poslední době čím dál častěji objevuje ve spekulacích o možném trejdu.

„Když se podívám na naši obranu a Mike je v ní, tak si myslím, že je fakt dobrá,“ řekl Gorton. „Máme od každého něco. Mike od svého příchodu hraje opravdu výborně. Jasně, někdy schytá kritiku, ale hraje i přes 25 minut za zápas. Je pro nás obrovsky důležitý a všichni si to uvědomujeme.“

Pokud Matheson zůstane, může utvořit elitní obranný pár s čerstvou posilou Noahem Dobsonem. Canadiens ho získali jen pár hodin před startem draftu, když obětovali výběry č. 16 a 17 a útočníka Emila Heinemana. Dobson následně podepsal v Montrealu osmiletý kontrakt na 76 milionů dolarů.

Zajímavé je, že podle dostupných informací Dobson odmítl ještě výhodnější nabídku z Columbusu, aby se mohl přesunout do Montrealu. Znamená to, že se Canadiens opět stávají atraktivní destinací, navzdory daňovým nevýhodám?

„Když se podíváte na historii klubu, úspěchy, město, hráče, co tu hráli, a teď na tu novou mladou generaci, trenérský štáb… Je tam hodně věcí, které lidi oslovují,“ myslí si Gorton. „Jo, daně. To je věc, to nepopíráme. Ale existují způsoby, jak s tím v Québeku pracovat. A jsme nadšení z toho, kam Montreal směřuje. A mám pocit, že si toho všímá už i zbytek ligy.“

