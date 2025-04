Konec zázračných uzdravení? NHL plánuje řešit pravidla pro platový strop

V NHL se blíží konec základní části a s tím i každoroční rituál – návraty zázračně uzdravených hvězd těsně před startem play-off. Situace, která leží v žaludku spoustě generálních manažerů napříč ligou, se znovu dostává do centra pozornosti. Důvod? Pravidla o dlouhodobě zraněných hráčích (LTIR) a skutečnost, že během vyřazovacích bojů neplatí žádný platový strop. Tedy ideální příležitost, jak postavit extrémně silný tým bez jakýchkoliv finančních omezení.

Není to žádná novinka. Už v roce 2015 šokoval Patrick Kane, když se “zázračně” zotavil ze zlomené klíční kosti přesně na první zápas play-off a výrazně přispěl k dalšímu Stanley Cupu Chicaga. O pár let později následoval podobný scénář s Nikitou Kučerovem, který vynechal celý ročník 2020/21, aby pak v play-off zářil jako nikdy předtím. V loňském roce se do podobné situace dostal Mark Stone z Vegas. A takových případů je víc.

Jde ale o víc než pár výjimek. Jak potvrdil insider Pierre LeBrun pro TSN, v NHL existuje několik týmů, které dokonale využívají veškeré možné kličky a jazyk pravidel k tomu, aby z LTIR systému vytěžily maximum – zmínil například Toronto nebo Floridu. A právě proto NHL konečně plánuje, že se tímhle citlivým tématem bude vážně zabývat v rámci nadcházejících jednání o prodloužení kolektivní smlouvy s hráčskou asociací NHLPA.

Co přesně se změní, zatím není jasné. Už v minulosti se na stole objevily návrhy, že by v den zápasu musel tým v play-off splňovat platový strop alespoň v rámci aktivního zápasového kádru. Tuto variantu nadhodili třeba Ken Holland nebo Jim Nill, ale vedení ligy jí prý nepovažovalo za dostatečně promyšlenou.

Záruka, že se v nejbližší době dočkáme konkrétní reformy, tak zatím neexistuje. Ale jak LeBrun podotkl, NHL už alespoň přiznává, že téma je na stole – a to samo o sobě je posun vpřed.

