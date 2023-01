Konečně jednička! Na Vaněčka se valí chvála ze všech stran

Sezóna v novém působišti pro něj nezačala valně. Debut proti Detroitu, kdy inkasoval pět gólů z 22 střel a zapsal procentuální úspěšnost zákroků 77,3, byl jako z hororu. Domů jel značně nalomený; manželku Kristýnu požádal, aby se pokud možno nemluvilo o hokeji.

Potřeboval přijít na jiné myšlenky. „Snažil jsem se zapomenout,“ zpovídal se Vaněček před pár dny NJ Advance Media. „S ženou jsem si povídal o jiných věcech. Žádný hokej. Chtěl jsem zapomenout, usnout a ráno začít novým dnem.“

O důvěru trenérů nějakou dobu bojoval, v příštích čtyřech utkáních ho nahradil MacKenzie Blackwood. Pak se do brány vrátil. „Mluvil jsem s trenérem brankářů Davem Rogalskim i Blackwoodem. Také tým mi pomohl vrátit se zpátky,“ popsal těžké období Vaněček.

Blackwood tři utkání vyhrál, po porážce šel do brány znovu Čech. Třikrát za sebou dovedl tým k výhře. Pak uspěl Blackwood a znovu třikrát Vaněček. Říct, že se všechno začalo obracet k lepšímu, je málo. New Jersey táhlo rekordní šňůru a Vaněček začal prožívat nejkrásnější týdny za mořem.

Změna k lepšímu

Bývalý brankář Washingtonu, kde si nikdy úplně nevybojoval post jedničky, najednou patřil k nejlepším gólmanům v NHL v několika klíčových statistikách. Nic lepšího si při přesunu do Newarku nemohl přát. V létě to přitom bylo hektické. Chystala se svatba, budoucí manželku už začínal štvát neustále zvonící telefon. Nakonec ho vyměnili. V pátek. V sobotu se brali.

Šok pro oba, ale teď nelituje. V půlce sezóny má odchytáno 26 duelů, loni stihnul za celý ročník 42. Uhání k novému kariérnímu maximu, a i když se mezi něj a Blackwooda vetřel ještě dvaadvacetiletý Akira Schmid, Vaněček je tím, na koho se v bráně nejvíc spoléhá.

V prosinci přišlo procitnutí. Šest porážek za sebou, celkem devět proti čtyřem výhrám. Po rekordní vítězné šňůře, kdy v listopadu vyhráli Devils třináctkrát za sebou, to byl sešup. „Každý někdy projde těžkým obdobím. Musíme se přes to dostat a začít zase vyhrávat. Vím, že to dokážeme,“ hecoval sebe i spoluhráče Vaněček.

Mužstvo se pořád nedokáže vyhnout nezdarům, ale pár výher na přelomu roku zase zaznamenalo. Poslední tři triumfy jsou dílem Vaněčka. „Právě teď se cítím dobře. Jsem konzistentní. Moc o ničem nepřemýšlím, odvádím maximum v zápasech i trénincích. Nejradši bych pochytal všechno, i když vím, že to není možné,“ říká.

Oblíbený pohodář

Sám sebe popisuje jako pohodáře, který má rád golf, fotbal a playstation. Po vánoční porážce 3:4 s Bostonem uklidňoval parťáka Blackwooda, s nímž má skvělý vztah. „Jsem opravdu šťastný, že ho vedle sebe mám,“ říká o rodákovi z Havlíčkova Brodu šestadvacetiletý Kanaďan. „Je to ohromný člověk. Skvělý na pokec. Je výborné mít tady chlapa, kterým prochází tím samým, snaží se v stejných ohledech zlepšit, i když možná vidí některé věci jinak.“

Chvála se na českého gólmana doslova valí. „Dře jako pes,“ říká Jack Hughes.

„Ohromný celý rok. Jeho výkony jsou neskutečně vyrovnané, je páteří našeho týmu,“ přidává se Miles Wood.

A vůbec nejvíc asi těší pochvala od trenéra. „Jeho první zápas tady byl náročný. Je to ale na detaily orientovaný hráč, který tvrdě maká. Má skvělý přístup. Pohodový kluk. Vždycky výborně připravený. Do tohohle bodu se nedostal pro nic za nic,“ říká trenérský matador Lindy Ruff.

