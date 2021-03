Konečně! Lehner se zotavil z otřesu mozku a Vegas je opět k službám

Zprvu se nevědělo, o jaké zranění se jedná, nakonec z toho byl otřes mozku a více než měsíc na marodce. V posledním zápase Golden Knights sice nastoupil opět Marc-André Fleury, nicméně švédský gólman byl připraven na lavičce.

11. února Lehner odstoupil z rozbruslení před zápasem s Anaheimem. Otřes mozku naštěstí nebyl nejvážnější, i tak ale Lehner nevlezl do brankoviště už měsíc. Hned několikrát se zdál být již v pořádku, plánovalo se, že v dalším utkání mezi tři tyče naskočí. Nestalo se tak.

„Připadal jsem si jako na houpačce. Ráno jsem se cítil dobře, večer se ale nevolnost vrátila. Je to vskutku frustrující zranění,“ popsal Lehner poslední měsíc ve své kůži. „Na druhou stranu liga udělala v tomto ohledu velký posun směrem dopředu, rovněž mi velmi pomohl také tým. Byla mi zajištěna ta nejlepší možná péče.“

„Týmy nechtějí zranění mnohdy specifikovat, ale mně osobně přišlo důležité říct, že se jedná jen o otřes mozku.“ Jen? Lehner chtěl tímto tvrzením vyvrátit hromadící se spekulace, že šlo o psychické problémy. Švéd totiž trpí bipolární poruchou a právě té se mnozí novináři chytili.

„I ke mně se dostaly zprávy, jestli náhodou nejsem na léčení.“

„Všichni to až moc řeší. Duševní zdraví je křehké, každý se někdy dostane do stavu, kdy ho musí řešit,“ pokračoval. Zmínil, že o těchto problémech by měl každý mluvit nahlas, právě otevřenost mu pomohla nejvíce. „I kdyby se mi problémy vrátily, opět bych je sdělil narovinu.“

Lehner se cítí dobře a je připraven Golden Knights opět pomoci. Je to totiž potřeba, hlavně vzhledem ke svému parťákovi. MAF totiž odchytal z posledních 17 utkání Vegas hned 16 z nich.

