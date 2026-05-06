Konečně zdravý! Znovuzrozený Andersen vládne play-off a zavírá pusy kritikům

16. května 14:00

David Zlomek

Carolina Hurricanes propluli prvními dvěma koly play-off NHL bez jediného zaváhání a obrovskou zásluhu na historické bilanci 8:0 má brankář Frederik Andersen. Šestatřicetiletý dánský veterán zažívá snové období, přestože začátek základní části pro něj nebyl vůbec jednoduchý a svou hru dlouze hledal.

Nyní však vládne statistikám všech gólmanů ve vyřazovacích bojích s průměrem pouhých 1,12 inkasované branky na zápas a úžasnou úspěšností zákroků 95 procent. Carolina se tak stala prvním týmem od roku 1987, který v úvodních dvou sériích neztratil ani jedno utkání, a čeká ji finále Východní konference.

Andersenova cesta na vrchol však byla trnitá. Během dvouměsíční krize na podzim a v zimě si připsal děsivou bilanci jediné výhry z dvanácti startů, zatímco jeho místo v brankovišti úspěšně přebíral Brandon Bussi. Zlom přišel po Vánocích a následně na olympijských hrách, kde Dán v národním dresu nabral ztracené sebevědomí. „Změna prostředí občas neuškodí, když hledáte trochu nové lásky ke hře,“ přiznal Andersen. „Myslím, že to celé bylo postupné. Ke konci základní části už jsem hrál opravdu dobrý hokej a dál jsem na tom prostě stavěl,“ popsal svůj návrat do elitní formy.

Když přišlo na lámání chleba před začátkem play-off, hlavní trenér Rod Brind’Amour dal na radu trenéra brankářů Paula Schonfeldera, ačkoliv Bussi měl za sebou fantastickou sezónu s 31 výhrami. „Zná je lépe než já. Ví, jak na tom jsou a kam až se mohou posunout. Bylo to nakonec snadné rozhodnutí, prostě řekl: 'Ne, Freddie je náš muž,'“ vysvětlil Brind’Amour volbu jedničky.

Andersen se za důvěru odvděčil čistými konty v úvodních zápasech proti Ottawě i Philadelphii. Klíčem k úspěchu je podle Schonfeldera uvolněné mentální nastavení. „Připomínám Freddiemu: Stačí, když budeš hrát na úrovni svých schopností, to bohatě stačí. Nežeň se za dokonalostí. Buď prostě svůj,“ poodhalil trenér svou filozofii.

