Kontroverzní návrat potvrzen. Babcock povede McDavida s Draisaitlem!

23. června 21:20Jiří Lacina
Dlouho se o tom spekuloval a psalo a nyní je to realita. Mike Babcock se po více než šesti letech vrací do NHL. Edmonton Oilers jej oficiálně jmenovali novým trenérem.
Nemá smysl jmenovat všechny Babcockovy excesy a hříchy, to jsme udělali před pár dny zde. Řada z nich je dobře známých, text všechno rekapituluje velmi podrobně.
Generální manažer Stan Bowman řekl jasně: „Potřebujeme nový hlas.“
Babcocka si předem prodiskutoval se svými hráči, NHL i NHLPA. „Má silný rodokmen, spoustu zkušeností. Je třeba se podívat na to, kde se organizace nachází. Potřebujeme změnu,“ cituje Bowmana Edmonton Journal.
Už první setkání se třiašedesátiletým koučem ho prý „ohromilo“. Následovalo osobní sezení Mikea Babcocka a tria Connor McDavid, Leon Draisaitl a Zach Hyman. Ke schůzce došlo přímo na žádost zvažovaného kouče.
„Stálo to za to. Probrali jsme si play off a jak se vydat vpřed,“ řekl Babcock. Současně přiznal, že všem na rovinu předeslal, pakliže pro něj zrovna nehoří - nikam se nehrne. Líbila se mu ochota hvězdných borců podstoupit nutné změny.
„Čeká nás spousta těžké komunikace. Musíte se změnit a růst jako trenér. Prostě musíte,“ naznačuje nenáviděný muž, že si je vědom své pověsti. Druhá věc je, jak moc jsou ta slova upřímná a jak moc je to jen vědomý kalkul.
Ke krátkému intermezzu v Columbusu dodal: „Nikoho jsem neposadil na lavičku, nikoho nevyřadil ze hry. Bylo evidentní, že jsme nebyli jeden tým hned od začátku“.
Nezapomněl poděkovat NHL i Hráčské asociaci, že mu návrat umožnily.
Známý je už i první asistent, DJ Smith spolupracoval s Babockem v Torontu, minulou sezónu působil v Los Angeles, v té příští bude stát na lavičce Oilers.
Sledovat Edmonton pod kontroverzním trenérem, který avizuje vůli se „posunout a změnit“, bude nepochybně velkým tahákem nadcházející sezóny.