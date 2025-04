Konzistentní veterán. Crosby končí porážkou Ovečkina, ale bez play off

V play off toho odehrál hodně. Dohromady 180 zápasů, což je jen tak mimochodem 40. největší individuální porce v historii ligy. Letos další nepřidá. Stejně jako ve své nováčkovské sezóně, kdy se Pittsburgh zvedal z bahna, a stejně jako v posledních dvou letech. Sidney Crosby končí 20. sezónu v NHL základní částí.

Na rozloučenou porazil arcirivala z Washingtonu 5:2. Soupeř ale dávno nemá o co hrát. Capitals jsou vítězem Východní konference a šetří síly na vyřazovací boje. Zato Tučňáci „brali zápas č. 82 ztracené základní části, jako by to zápas č. 1 série play off,“ glosuje trochu hořce list Pittsburgh Tribune.

Sidney Crosby to ani jinak neumí. „Musíte být hrdí na to, co odvádíte,“ řekl už v úterý. „Ano, jsou tu frustrace. Je to náročné a složité, ale v celkové perspektivě jsme šťastní za to, že děláme, co děláme. S hrdostí musíte přijmout jakoukoli roli.“

Crosby se rozhodně nemá za co stydět. Z posledních tří sezón vynechal jen dvě utkání (letos). Bodové součty 93, 94 a 91. Tradičně je nejproduktivnějším hráčem týmu, letos s náskokem 21 bodů na druhého Rickarda Rackella (70). Rezivějící Jevgenij Malkin (50) ztratil na Crosbyho 12 zápasů a 41 bodů. Propastný rozdíl.

Kapitán Pens zapsal na závěr dva body (1+1). Nejdřív asistoval u přesilovkového gólu na 2:1, třetí sám vstřelil. Byla to jeho 100. vítězná trefa v lize. Před ním už je jen devět lepších hokejistů. Na čele Alexandr Ovečkin (136), druhý Jaromír Jágr (135).

Crosby také skončil potřinácté v první desítce kanadského bodování. Jen Wayne Gretzky a Gordie Howe mají takových umístění víc. Na straně poražených vstřelil Alexandr Ovečkin 897. gól v NHL a svůj účet letos uzavřel na 44 brankách.

Ve věku 39 let a víc dosáhl na podobné číslo jen nesmrtelný Gordie Howe, jemuž tehdy ale rozšířili ligu o nové týmy, které výrazně zaostávaly za původní šestkou. Gólový průměr vyletěl nahoru. Howe dal ve 41 letech 44 gólů.

„Jsou to dva z nejlepších hráčů historie,“ řekl na adresu Crosbyho a Ovečkina trenér Pens Mike Sullivan. „Jsme požehnáni sledovat je takových let. Generační talenty.“

