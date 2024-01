Kopnou do toho Capitals? Prý chtějí nakupovat posily před boji o play off

Washington proplouvá tímto ročníkem NHL tak trochu bez povšimnutí. Hovoří se o jiných, tým Alexe Ovečkina byl mnohými odepsán. Capitals se však necítí na to, že by měli uhnout. Naopak, před boji o play off prý chtějí tým ještě posílit.

Washington se na začátku ledna nachází ve středu dění. Se 44 body z 38 zápasů se momentálně nacházejí na šestém místě v Metropolitní divizi a ve Východní konferenci jim patří deváté místo. Caps také chybí pouhých pět bodů na druhé místo v divizi, přičemž mají dva zápasy k dobru na druhou Carolinu.

Když se kalendář překlopil do roku 2024, začalo se mluvit o březnové uzávěrce výměn. Pokud Capitals považují play off za reálnou možnost, budou pravděpodobně chtít doplnit svůj kádr ještě před 8. březnem.

Hokejový odborník Elliotte Friedman se domnívá, že je reálné, aby generální manažer Brian MacLellan doplnil kádr v době uzávěrky přestupů, přestože Capitals nemají v této sezoně nic jistého.

„Teoreticky opravdu mohou být ti, co nakupují,“ myslí si Friedman. A dodává paralelu s minulým ročníkem: „Stále je trochu brzy. Když se vrátíte o rok zpátky, Capitals na tom byli opravdu dobře, pak se jim zranil John Carlson a položilo je to. Myslím, že si na to pamatují. Na začátku roku, v prvních týdnech sezony, jsem měl o tým opravdu obavy a dávám jim velký kredit za to, že se z toho vyhrabali. Ale myslím, že budou trpěliví. Myslím, že budou čekat, jak se věci vyvinou.“

Vyčkat, jak se situace vyvine, by bylo rozumné. Capitals mají v lednu před sebou náročný úsek zápasů, který může rozhodnout směr, kam se sezona bude ubírat.

Kdyby však měli posílit, co je nejpravděpodobnější? „Jedna věc, která je určitě pravdivá a platí pro ně už dlouho, je, že hledají dalšího útočníka do první šestky. To se táhne už od konce minulé sezony. Takže si myslím, že kdyby jim spadlo do klína něco, o čem by si mohli říct, že se jim to líbí, myslím, že by to udělali,“ dodal Friedman.

Poslední novinkou byl zjevný zájem Capitals o útočníka Vancouveru Canucks Andreje Kuzmenka. Z těchto zvěstí nic nevzešlo a od té doby je v tomto směru klid. Po příchodu Ethana Beara do obrany a zařazení Maxe Paciorettyho mají Capitals k dispozici o něco méně než 3,2 milionu dolarů.

