Korpisalo chce pryč! Bostonu vzkázal: Chci víc šancí, jinak odcházím

Situace kolem finského brankáře Joonase Korpisala v Bostonu se dramatizuje. Podle informací portálu RG.org už jeho agent Markus Lehto naznačil vedení Bruins, že pokud klub neplánuje svému svěřenci v příští sezoně výrazně zvýšit vytížení, bude připraven hledat nové angažmá.

Po pouhém roce od podpisu pětileté smlouvy v hodnotě 20 milionů dolarů, kterou Korpisalo uzavřel ještě s Ottawou, by se tak finský gólman mohl znovu stěhovat. Jak uvádí RG.org, o jeho dostupnosti už během sezony sondovalo několik týmů a o jeho nespokojenosti se nyní mluví čím dál hlasitěji.

"Jeho jméno slyším v souvislosti s možnou výměnou čím dál víc," uvedl pro RG.org nejmenovaný zdroj z NHL. "Není spokojený a má pocit, že si zasloužil větší šanci."

Korpisalo letos zasáhl do 27 zápasů základní části, z toho v 11 případech odcházel jako vítěz. Jeho průměr obdržených branek se zastavil na 2,90 a úspěšnost zákroků na 89,3 %, což jsou čísla, která nijak neohromí, ale ani neurazí.

Po konci sezony se ke své situaci vyjádřil i sám brankář: „Není v téhle lize moc gólmanů, kteří by byli spokojení s tím, že odchytají jen 20 nebo 25 zápasů. Samozřejmě bych chtěl chytat víc, ale někdy to není úplně na vás, kdo dostane šanci. Já se soustředím na to, abych byl připravený každý den a předvedl to nejlepší.“

Generální manažer Bruins Don Sweeney na závěrečné tiskové konferenci přiznal, že by rád do budoucna viděl vyváženější rozdělení práce mezi oběma brankáři. Připustil, že právě nerovnoměrné rozložení zápasů mezi Korpisala a Jeremyho Swaymana nebylo ideální.

"Jeremy (Swayman) mi při našem rozhovoru kategoricky odmítl, že by mu vyšší zátěž uškodila. Ale i Korpisalo zmínil, že by si přál větší podíl. A právě vnitřní konkurence mezi gólmany je to, co chceme do týmu zase dostat zpátky," uvedl Sweeney.

Je tedy zřejmé, že Boston plánuje změny v brankovišti a otázkou zůstává, zda bude Korpisalo u těchto přestaveb ještě přítomen. S blížícím se draftem a otevřením trhu s volnými hráči bude jeho jméno rozhodně jedním z těch, které budou na přestupovém trhu rezonovat.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+