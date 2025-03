Kouč Caps: Vránův odchod je hořkosladký, jsem rád, že dostane šanci jinde

Jakub Vrána už není hráčem Washington Capitals. Klub ho ve čtvrtek umístil na waivers, odkud si ho stáhl Nashville, a český útočník tak znovu mění působiště. Pro Vránu to znamená nový začátek, pro Capitals definitivní tečku za jeho druhým angažmá v organizaci.

Vrána v roce 2025 většinu času strávil mimo sestavu, v níž ho nahradil Ethen Frank. Poslední utkání za Caps odehrál 27. února, kdy nečekaně zaskočil za nemocného Toma Wilsona – a to bylo jeho první vystoupení po téměř dvou měsících.

Trenér Spencer Carbery neskrýval lítost nad ztrátou hráče, kterého si v týmu cenil nejen kvůli jeho dovednostem, ale i pro roli zkušeného náhradníka. Zároveň mu ale přál, aby dostal větší prostor jinde, a věří, že v Nashvillu by pod vedením Barryho Trotze mohl konečně opět pravidelně hrát. Právě Trotz vedl Capitals ke Stanley Cupu v roce 2018, kdy byl Vrána součástí vítězného týmu.

„Je to taková hořkosladká situace,“ přiznal Carbery. „Mrzí mě, že už tu nebude, ale na druhou stranu jsem rád, že dostane šanci v týmu, kde má vazby. Pro nás je to škoda, protože byl skvělým hráčem do zálohy. A i když moc nehrál, kluci ho měli rádi, byl skvělým členem kabiny.“

Příběh Vránova návratu do Washingtonu měl být velkolepý restart. Po komplikovaném období v Detroitu, kde strávil čas i v asistenčním programu NHL/NHLPA a většinou hrál jen v AHL, se v létě upsal Capitals na zkušební kontrakt a na kempu si vybojoval smlouvu. Washington byl pro něj srdeční záležitostí a sám přiznal, že chtěl kariéru znovu nakopnout právě tady.

„Washington pro mě vždycky něco znamenal a hrát tu znovu bylo velké přání. Tahle šance pro mě byla obrovská,“ říkal na začátku sezony.

Jenže po slibném startu začal upadat do role náhradníka. Postupně ho ze sestavy vytlačili mladíci jako Ivan Mirošničenko nebo právě Ethen Frank a v roce 2025 odehrál pouhé tři zápasy. Carbery sice v únoru tvrdil, že chce náhradníkům dát více prostoru, ale Vránova situace už byla jasná.

Přesto má teď český útočník šanci na nový začátek. Nashville je na dně tabulky a potřebuje ofenzivní vzpruhu, takže Vrána by mohl dostat daleko víc prostoru než ve Washingtonu. A přestože v Capitals už nebylo místo, Carbery ocenil, kam až se Vrána dokázal vrátit.

„Když jsem s ním v létě mluvil, jeho cíl byl jasný – dostat se na zkoušku, pak se udržet v kempu, pak si zahrát v NHL a nakonec získat smlouvu. To všechno dokázal. Dal si čtyři úkoly a splnil je. A teď má šanci přesvědčit, že si zaslouží zůstat v lize i příští sezonu,“ řekl Carbery.

