Krádež draftu? Isles ulovili Rätyho

Tohle na draftu čekal málokdo. Nebylo to zas tak dávno, kdy byl Aatu Räty horkým favoritem na celkovou jedničku draftu. Nakonec se jeho slavnostní víkend změnil na noční můru. Pořadím se totiž propadl až na 52. místo, tedy až na konec druhého kola. Finský talent tak nyní patří New York Islanders.

Rätymu tak začíná cesta, na které chce přesvědčit všechny o tom, že udělali chybu. Potenciál v sobě rozhodně má, vždyť to není tak dávno, co ho evropští skauti řadili do top 3 draftu. Goran Stubb, vedoucí NHL pro evropský skauting, dokonce Rätyho loni označil jako budoucí jedničku draftu.

Nakonec se tak ale nestalo, a to ani z daleka. Dlouho se čekalo, kdy na Fina přijde řada, nakonec si ho vybrali Islanders. A doufají, že trefili jackpot.

„Byli jsme překvapeni, že zůstal tak dlouho nevybrán. Za tenhle výběr jsme nesmírně šťastní,“ řekl generální manažer Isles Lou Lamoriello.

Rätyho propad způsobila hlavně nevydařená sezona. Za finský Karpat odehrál 35 utkání s bilancí tří branek a tří asistencí. Bídná forma také způsobila, že nebyl vybrán do nominace na juniorský šampionát.

„Byla to pro mě těžká sezona, ale hrál jsem za jeden z nejlepších týmů ve Finsku,“ vysvětloval samotný Räty. „V naší lize se výborně brání, proto bylo přede mnou hned několik centrů. Takže jsem tolik nehrál. Nevím, jak by bodoval třeba McDavid, kdyby hrál osm minut na zápas.“

Islanders by pro Rätyho mohli být ideálním místem. Trenérem je totiž Barry Trotz, který je známý svým důrazem na defenzivu a organizaci hry. Na to bude Räty z Finska skvěle připraven.

„Když jsem se dozvěděl, že by si mě mohli vybrat právě oni, byl jsem nadšený. Vkládají do mě svou důvěru,“ měl radost mladý Fin. „Mají dobrý tým, taky se v posledních letech dostávají daleko v play off a vynikají hlavně defenzivou. Sice nemají tým superhvězd, ale hrají jako jeden tým a mají skvělé trenéry.“

Mnoho expertů se také shodlo, že Rätyho maličko semlelo velké očekávání. „Talent rozhodně má, ale zažil těžkou sezonu. Jeho týmu se dvakrát nedařilo. A za takových okolností to mají mladá hráči o to složitější,“ popisoval jeho problémy zmiňovaný Stubb. „Bude z něj skvělý hráč.“

