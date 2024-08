Kraken má určitě dobrou šanci na návrat do play-off, myslí si Grubauer

Brankář Seattlu Kraken Philipp Grubauer je přesvědčen o tom, že jeho tým je dobře připraven na to, aby v nadcházející sezoně v Pacifické divizi udělal pořádný humbuk. Ostatně, Seattle by se mezi kluby, co míří do play-off, chtěl usadit natrvalo.

„Určitě,“ řekl německý gólman. „Naposledy to bylo velmi těsné, byť ne u nás. Nemůžete si nechat utéct žádný zápas. Musíte začít hned od začátku, od prvního zápasu. A tolik týmů podepsalo tolik nových hráčů a udělalo kroky dopředu. Teď je to opravdu těžké říct, ale určitě máme dobrou šanci se do play-off znovu dostat.“

Kraken letos na jaře chybělo do play-off 17 bodů poté, co se rok předtím poprvé v historii klubu do vyřazovací fáze probojoval. Před přestávkou na All-Star zápas chyběly Seattlu pouhé dva body na postupová místa, ale nakonec se odtud vytratil, když ve zbytku sezony dosáhl bilance 13-16-3, což se projevilo hlavně osmizápasovou sérií bez vítězství v březnu.

Ve snaze vrátit se do play-off přivedl generální manažer Ron Francis obránce Brandona Montoura a útočníka Chandlera Stephensona. První jmenovaný vyhrál v červnu Stanley Cup s Floridou Panthers, druhý pomohl Vegas Golden Knights získat první mistrovský titul v roce 2023.

„Nemyslím si, že sezona, kterou jsme měli teď, byla naším rokem. Ale karty se zase budou rozdávat nově,“ řekl Grubauer. „Těšíme se, až se vrátíme zpátky. Přicházejí k nám hráči, kteří vyhráli nedávno. Ne před deseti lety, kdy se hokej dost změnil. Přinášejí určitý typ zkušeností. Máme také hráče, kteří se cítí stále lépe ve své roli, a rosteme společně jako tým. Víme, čeho jsme schopni.“

Grubauer stál v brankovišti Kraken první tři roky jejich existence, ale na severozápadu USA ještě nezaznamenal sezonu s procentuální úspěšností zákroků nad 90 %.

Německý brankář vynechal kvůli zranění dva měsíce sezony 2023/24, ale po svém návratu v únoru ukázal jistý příslib a v posledních 19 vystoupeních si připsal úspěšnost zákroků 91,2 % a bilanci 9-7-1. Grubauer má smlouvu ještě na tři roky s platem ve výši 5,9 milionu dolarů.

