Kraken pozná sílu McDavida, v měření odpadlíků hledá naději Chicago

Mohl vyrovnat Gretzkyho, ale nevyšlo to. Connor McDavid naposledy proti Vancouveru zaznamenal „pouze“ jednu asistenci a přerušil skvostnou sérii dvou a vícebodových večerů. Přesto nejlepší hráč současnosti po sedmi odehraných zápasech stále vyhlíží soupeře, který by ho dokázal zcela vygumovat ze statistik. Může jím být nováček ze Seattlu? Než se fanoušci dočkají odpovědi, vyzve devítigólový Alex Ovečkin se svým Washingtonem obhájce Stanley Cupu a Chicago bude bojovat o první sezonní vítězství proti méně se trápící Ottawě.

Capitals přijíždějí na led Tampy Bay v roli mírného favorita. Sezonu odstartovali ve velkém stylu a zůstávají jedním z pouhých tří týmů, který v dosavadním průběhu pokaždé bodoval. Pokud zvládnou i půlnoční šichtu s Lightning, posunou se před Calgary na třetí místo soutěže.

Listopad bude pro partu kapitána Alexe Ovečkina, jemuž patří v 36 letech patnáctibodový zápis, hodně cestovatelský. V domácím prostředí sehraje jen pět z celkových 15 utkání. Zápasový plán Washingtonu začíná výletem na Floridě, kde kromě Bolts potká i Panthers.

„Na následující měsíc se hodně těším. Připadá mi, že se každým rokem ve venkovních duelech zlepšujeme,“ myslí si dánský útočník Lars Eller. „V prvních 20 partiích se prostě potřebujete chytit. Teď nás sice čeká zhuštěný program, ale několikrát budeme mít alespoň dvoudenní pauzu. Musíme ji využívat k dobré regeneraci.“

Hned první zkouška nebude snadná. Lightning by se sice momentálně nevešli ani do play off, ovšem jejich síla se odemkne postupně. Myslí si to i trenér Caps.

„Jsou prostě dobří,“ uznává Peter Laviolette. „Už jsme na ně jednou narazili (Tampa zvítězila 2:1 po prodloužení) a víme, že musíme předvést kvalitní hokej. To je zásadní. Je třeba, abychom bruslili jako pobláznění.“

Zvrátí Toews a spol. krutý žalozpěv?

K podobně heroickému výkonu se potřebuje vyhecovat také Chicago. Blackhawks na startu ročníku píšou diametrálně odlišný příběh. Počítají dva body za porážky v prodloužení a mohou děkovat tragické Arizoně, která si poslední místo vzala za své.

Klub českého útočníka Dominika Kubalíka si každopádně stanovuje vyšší cíle. Kabina ovšem nefunguje, jak má, což se podepisuje i na samotných výkonech. Šestatřicetiletý trenér Jeremy Colliton ztrácí autoritu i půdu pod nohama a případná porážka s devětadvacátou Ottawou by pro něj mohla být devastační.

Zmar hráčů s indiánem na prsou dokonale dokumentoval poslední zápas, kdy padli s Blues fotbalovým výsledkem 0:1. Brankář Marc-André Fleury předvedl 36 zásahů a poprvé v rámci svého současného angažmá se dostal nad 90% úspěšnost. Ani jeho snaha nicméně nestačila.

Právě souboj gólmanů by mohl rozlousknout střetnutí dvou tabulkových odpadlíků. Ottawský Filip Gustafsson v minulém klání s Dallasem (4:1) vytáhl dokonce 38 zákroků.

„Byl prostě neskutečný,“ smekal klobouk centr Josh Norris. „Už jsme to u něj dříve viděli. Hraje s velkým sebevědomím, užívá si to. V klíčových momentech nás znovu dokázal podržet.“

Parádní úvod v podání Oilers

Závěrečnou story nadcházející noci obstará Edmonton společně se Seattlem. Nehraje se jen o bodovou šňůru Connora McDavida, který s 16 zářezy kraluje ligové produktivitě. Hosté vykazují po boku Vancouveru a Los Angeles nejhorší začátek v rámci Pacifické divize a doufají, že právě překvapivá výhra na stadionu Oilers by je mohla posunout výš.

Výkon kanadského mužstva zatím stačí na druhý divizní flek. Na vedoucí Calgary má ovšem zápas k dobru a případný skalp by tedy Edmontonu zajistil vedoucí pozici před arcirivalem.

„Začali jsme skvěle. Úspěšně hledáme cesty k vítězstvím, funguje nám přesilovka,“ pochvaluje si obránce Cody Ceci a naráží tak na úspěšnost využití v hodnotě 47,8 %. „V několika uplynulých zápasech se neustále zlepšujeme a tým putuje správným směrem.“

Kompletní program:

00:00 Tampa Bay Lightning – Washington Capitals

01:00 Chicago Blackhawks – Ottawa Senators

02:30 Edmonton Oilers – Seattle Kraken

