Kraken ztrácí trpělivost: Grubauer na waivers, čeká ho farma

Seattle Kraken oznámili ve středu překvapivý krok – gólman Philipp Grubauer byl umístěn na waiver listinu. Pokud si jej žádný jiný tým nesebere, což se vzhledem k jeho vysoké smlouvě neočekává, zamíří do AHL k farmářskému týmu Coachella Valley.

Grubauer se stal druhým zkušených hráčem s velkým kontraktem, který se v posledních dnech ocitl na listině nechráněných hráčů – v úterý stejným procesem prošel Brandon Saad ze St. Louis Blues. Podobný osud potkal také Tristana Jarryho z Pittsburghu, který waivers prošel začátkem měsíce.

Když Kraken v roce 2021 podepisovali Grubauera na šest let za 35,4 milionu dolarů, očekávali, že se stane jejich brankářskou jedničkou. Němec tehdy přicházel po skvělé sezoně v Coloradu, kde byl dokonce nominován na Vezina Trophy. Realita v Seattlu však byla úplně jiná.

Od příchodu ke Kraken se jeho výkonnost propadla. Zatímco předtím nikdy v NHL neklesl pod 90% úspěšnosti zákroků, od sezony 2021/22 se v dresu Seattlu ani jednou nedostal nad tuto hranici. Jeho celková čísla v týmu jsou tristní – průměrná úspěšnost zákroků jen 89 %, průměr obdržených branek 3,10 na zápas a bilance 54-76-12.

Tato sezona se stala poslední kapkou. Grubauer je od prosince v tragické formě – v posledních šesti zápasech má bilanci 0-5-1, inkasoval 22 gólů ze 127 střel (82,7 %) a patří k nejhorším brankářům v lize podle statistik očekávaných obdržených branek. Naopak jeho kolega Joey Daccord ukazuje, že problém není v týmu, ale v samotném Grubauerovi.

Šance, že by si Grubauera někdo stáhl z waivers, je minimální, stejně jako možnost výměny – nejen kvůli jeho klesající formě, ale i kvůli klauzuli o nevyměnitelnosti do deseti týmů. Vše nasvědčuje tomu, že Kraken v létě sáhnou k vykoupení jeho kontraktu, což by jim v příštích čtyřech letech zatížilo platový strop 1,68 milionu dolarů ročně.

Otázkou zůstává, kdo bude do konce sezony krýt záda Daccordovi. Aktuálně je nejvýše 28letý Aleš Stezka, který sice několikrát naskočil na lavičku NHL, ale stále čeká na debut.

Dá se proto očekávat, že Kraken se pokusí získat náhradního gólmana výměnou. Možnosti? Marcus Högberg z Islanders nebo Jaxson Stauber z Utahu by mohli být dostupní.

Jedno je jisté – dlouhodobá brankářská budoucnost Seattlu patří Daccordovi. Ten se v říjnu upsal Kraken na dalších pět let za 25 milionů dolarů a aktuálně si pevně drží pozici jedničky.

