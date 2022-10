Král proti Králům! Český obránce debutoval v NHL

Když byl v týdnu kvůli zraněním v prvním týmu povolán z farmy, bylo víceméně jasné, že se konečně dočká zápasu v NHL. A v noci na neděli se tak opravdu stalo! Filip Král si zahrál za Toronto proti Los Angeles a rozhodně nezklamal.

Už v týdnu si ho navíc kanadští novináři naprosto zamilovali. Na trénincích působil velmi dobře, a když se dozvěděl, že ze sestavy vyšoupnul Victora Meteho a zahraje si s legendou Markem Giordanem, nepřestal se usmívat.

„Jasně, jsem trochu nervózní, ale zároveň se těším. Na tenhle moment jsem čekal dlouho. Jsem natěšený a připravený. Chci hrát chytře, jednoduše a zapadnout do sestavy,“ hlásil před zápasem.

A bez nadsázky se dá říct, že své si splnil. Bývalý hráč brněnské Komety na ledě strávil téměř dvanáct minut a jednou vystřelil, podstatné ale je, že nechyboval a zanechal dobrý dojem. Mimo jiné se stal prvním hráčem v historii organizace, který si na dres vybral číslo 82.

„V prvním střídání jsem byl celkem nervózní, s těmi dalšími to ale pak opadlo,“ popisoval pak po zápase své dojmy novinářům. „V prvních momentech jsem byl paf i ze všeho okolo, pak jsem se ale uklidnil.“

Při debutu je vyjukaný snad každý, to se musí chápat. Celou zámořskou kariéru totiž až doposud strávil pouze na farmě. „Je to mnohem rychlejší,“ ulevil si. „Na druhou stranu kluci se tady drží víc taktiky, takže je jednodušší někoho najít přihrávkou. Jsou totiž tam, kde by být měli.“

Další zápas hrají Maple Leafs hned v noci na zítřek, a to na ledě Anaheimu. Král by měl v sestavě zůstat. Ale co dál? Čekat se bude převážně na to, kdy se uzdraví Jake Muzzin. Do té doby by měl Král v prvním týmu zůstat.

Share on Google+