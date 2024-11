Krátká mise u Vancouveru končí. Sprong se stěhuje do Seattlu

Sedmadvacetiletý útočník Daniel Sprong se ve svém novém působišti příliš neohřál. Poté, co v létě podepsal jednoletý kontrakt na 975 tisíc dolarů, stihl naskočit v této sezoně jen do devíti zápasů a poměrně rychle se stěhuje o dům dál. Canucks jej vyměnili do Seattlu za prozatím neznámé budoucí vyrovnání.

Sprong přicházel do Vancouveru s puncem kvalitního střelce pro třetí či čtvrtou formaci, kterého zdobí zejména vysoká rychlost a schopnost účinného forčekingu v útočném pásmu.

Byť nehrál špatně, jeho zásadním problémem byla slabší defenziva, což jej ale provází dlouhodobě. Kvůli tomu bývá velmi často v jakési roli žolíka, který se ve vyrovnanějších koncovkách na led příliš nedostává. Obdobně to s ním vypadalo i ve Vancouveru, kde se mu ale nedařilo příliš využívat ani svých nejsilnějších zbraní.

Ze dvanácti zápasů Vancouveru v této sezoně nakonec Sprong odehrál jen devět a jeho prostor na ledě byl ve většině zápasů hodně nízký. V posledním odehraném duelu proti Los Angeles dokonce neodehrál ani deset minut.

Rodák z nizozemského Amsterdamu, který během kariéry dokázal nastřílet minimálně 13 gólů ve všech sezonách, v nichž nastoupil alespoň do 40 zápasů (celkem čtyřikrát), tak dost možná s úlevou uslyšel zprávu, že se stěhuje do Seattlu.

„Rádi bychom Danielovi poděkovali za jeho působení ve Vancouveru,“ řekl generální manažer Canucks Patrik Allvin. „S jeho pomocí začal náš tým novou sezonu pozitivně a my mu přejeme, aby se mu v Seattlu dařilo co nejlépe.“

V Seattlu to Sprong velmi dobře zná. V sezoně 2022/23 v dresu Krakenů předváděl životní hokej. V 66 zápasech tehdy nasázel 21 branek a přidal 25 asistencí. Díky tomu mohl po zmíněné sezoně vybírat z nabídek ostatních týmů na trhu s volnými hráči a nakonec podepsal jednoletou smlouvu na dva miliony dolarů s Detroitem.

Svou dosud nejvyšší smlouvu v NHL přetavil poměrně v úspěch, za Red Wings nastoupil v minulé sezoně k 76 duelům, v nichž dal 18 branek a přidal 25 asistencí. Navzdory velmi dobrým ofenzivním číslům ale novou smlouvu s Detroitem nepodepsal a na trhu s volnými hráči čekal na kontrakt až do 20. července, kdy si plácl s Vancouverem. Oklikou se tak nyní vrátí do působiště, kde se prozatím cítil během kariéry nejlépe.

