Krátké léto? Dal bych cokoliv za to, abych to zažil ještě jednou, směje se Stone

Dlouho to s ním nevypadalo dobře. Někteří se dokonce báli konce kariéry. Marka Stonea, kapitána Vegas Golden Knights, chronicky trápila záda. S nadsázkou se dá ale říct, že kdyby chtěl skončit, může. Stanley Cup má. S ničím takovým za ním ale nechoďte.

"Bylo to krátké, ale skvělé léto," řekl Stone pro ligový web. "Dal bych cokoliv za to, abych si to mohl příští rok zopakovat. Už se těším, až se zase vrátím."

Od 13. června, kdy Vegas získalo pohár, uplynulo šest týdnů a do zahájení tréninkového kempu na sezónu 2023/24 zbývá zhruba stejný počet.

"Začínáme mít svrbění vrátit se do posilovny, začínáme mít svrbění vrátit se na led," řekl Stone. "Někdy si myslíte, že chceme volno. Pak ho ale máme a za měsíc chceme zpátky na led. Já osobně už jsem připraven se vrátit."

Stone v posledních dvou sezonách vynechal spoustu času. V sezóně 2021/22 byl omezen na 37 zápasů, vrátil se až na konci ročníku v naději, že se Vegas dostane do play off. Golden Knights se do něj neprobojovali a v květnu 2022 podstoupil Stone těžkou operaci.

V minulé sezoně si v prvních 43 zápasech připsal 38 bodů (17 gólů a 21 asistencí), ale v půlce ledna si proti Panthers opět poranil záda a do konce základní části byl mimo hru.

Druhou operaci zad během devíti měsíců podstoupil na konci prvního měsíce roku.

Vrátil se na první zápas play off a ve 22 zápasech nasbíral 24 bodů (11 gólů a 13 asistencí), včetně hattricku v rozhodujícím pátém utkání finále, které Golden Knights vyhráli 9:3.

"Bylo to pár těžkých let, co se týče zdraví," řekl Stone po finále poháru. "Když se týmu začalo v únoru dařit a začali jsme se rozjíždět, dodalo to veškerou energii, abyste pracovali co nejvíc, vrátili se a byli součástí tohoto týmu."

Nyní je jednatřicetiletý útočník, který má na kontě 514 bodů v 584 zápasech základní části za Ottawu a Vegas a 74 bodů v 95 zápasech vyřazovací části, připraven vrátit se na led a zapsat další velký úspěch.

"Jsem nadšený z našeho týmu a jsem moc rád, že můžu hrát zrovna ve Vegas," řekl. "Mám samozřejmě štěstí, že se mi splnil sen o zisku Stanley Cupu. Hodně kluků říká, že je to návykové, což teď můžu potvrdit."

Share on Google+