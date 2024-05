Kreider mu zahodil chránič zubů. Jeho nejlepší akce za celý večer, rýpl si Tkachuk

Umíte si představit Matthewa Tkachuka bez chrániče zubů? Kus čiré hmoty mu neustále trčí z úst, přežvykuje ho, nejednoho fanouška tím vytáčí. Jiní to bez příkrých soudů berou jako Tkachukovo poznávací znamení, podobně jako extravagantní obleky v případě Davida Pastrňáka. Ve čtvrtém utkání mezi floridskými Pantery a newyorskými Rangers každopádně Tkachuk na moment o chránič přišel, zařídil to soupeřův kanonýr Chris Kreider.

Kreider se zkraje třetí třetiny přimotal do strkanice.

Přetahoval se s Tkachukem, který samozřejmě u žádné mely, jak velí rodinná tradice, nemůže chybět.

Výsledek jejich kočkování? Elitní snajpr Jezdců vzal Tkachukův "módní doplněk" a hodil ho do vzduchu.

Zdálo se, že letí až na tribunu, realita byla jiná.

"Naštěstí to přes mantinel nepřeletělo," oddechl si Tkachuk před novináři. Kliku měli oba, protože Kreiderovi by poslání předmětu do hlediště vyneslo suspendaci pro partii číslo 5.

Tkachuk, jedna z nejvýraznějších tváří současné NHL, byl v tílku a v dobré náladě, vždyť s parťáky nakonec náročný mač zvládli a mohli slavit vyrovnání série na 2:2.

Sen o návratu do finále Stanley Cupu žije dál.

Kdyby Kreider chránič zubů mezi diváky skutečně poslal, byla by to pro něj (kvůli stopce) i pro Tkachuka svízelná situace.

Starší ze synů "Big Walta" je na klasického hokejového pomocníka zvyklý a zároveň má vždy připravený na zápas jen jediný.

Kreider threw Tkachuk's mouthguard into the crowd after a scrum ???? pic.twitter.com/w3ISXoE0hn — New York Post Sports (@nypostsports) May 29, 2024

"Jen se umyl a zase jsem si ho nasadil," pověděl "Chucky" zámořským novinářům a přidal větu, která jistě nepřispěje k harmonickému a poklidnému průběhu finále Východní konference.

"Řekl jsem Chrisovi, že to vyhození do vzduchu byla nejlepší akce, jakou za celý večer předvedl," pobavil dalším z mnoha rýpanců, kterými si umí nadělat nepřátele.

Je to součást jeho hry, jeho kumštu.

Chce se protivníkům dostat pod kůži a do hlavy a umí to dělat i takhle noblesně. Bez vulgarit, zato přesně na komoru.

Kreider se v sérii ještě neprosadil, navíc ve čtvrtém duelu nezapsal jedinou střelu na branku hájenou Sergejem Bobrovským. Od postupového hattricku proti Hurikánům z Caroliny střelecky mlčí.

I to je důvod, proč se bitva o trofej prince z Walesu vrací ze "Slunečního státu" do Madison Square Garden za vyrovnaného stavu.

Dílem štěstěny dostane "Kreid" pátý pokus rozsvítit červené světlo.

