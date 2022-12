Krejčí zastavil stíhací jízdu Floridy! Skóroval i Pastrňák

Boston znovu dokázal na domácím kluzišti vyhrát, tentokrát přemohl poměrem 7:3 Floridu. Pod výhru Bruins se brankami podepsali Davidové Pastrňák s Krejčím. Prvně jmenovaný zvyšoval na 4:0 na začátku druhé periody, nicméně poté se karta obrátila a branky začali střílet hosté. Uklidnění přinesl až úder Davida Krejčího.

David Pastrňák (Boston Bruins)

Havířovský rodák na začátku druhé třetiny zvyšoval v přesilovce na 4:0. Z levého kruhu dorážel ránu Bergerona a kotouč nakonec procedil za brankáře Knighta.

David Krejčí (Boston Bruins)

Florida předvedla výtečný návrat do zápasu, ale Medvědy uklidnil David Krejčí. Útočník s číslem 46 na zádech dorážel do poloprázdné branky předchozí teč obránce Lindholma, která se od tyče odrazila zpět do hry.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Boston Bruins - Florida Panthers 7:3

David Pastrňák (BOS) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:07

David Krejčí (BOS) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:12

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:16

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:12

Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 1:2

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:39

Washington Capitals - Detroit Red Wings 4:3 pp.

Filip Hronek (DET) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 24:12

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:32

Colorado Avalanche - New York Islanders 1:0 sn.

Martin Kaut (COL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 7:05

Arizona Coyotes - Montreal Canadiens 2:3 pp.

Karel Vejmelka (ARI) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 60:25

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 10:34

Share on Google+