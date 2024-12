Kritika Detroitu? Může se zdát, že to trvá příliš dlouho, přiznává Yzerman

Detroit Red Wings oznámili zásadní změnu ve svém trenérském týmu. Generální manažer Steve Yzerman v týdnu odvolal hlavního trenéra Dereka Lalondea a nahradil ho Toddem McLellanem, který už v pátek vedl tým v zápase proti Torontu. Rozhodnutí přišlo po sérii neuspokojivých výkonů, které dostaly Red Wings až na 14. místo ve Východní konferenci.

Yzerman na páteční tiskové konferenci vysvětlil důvody svého kroku. „Když sezona začne a postupuje, začínáte přemýšlet, jak tým zlepšit a směřovat ho k výkonům, které očekáváme,“ uvedl Yzerman. „První možností je změna hráčského kádru. Když ale nic nepomáhá, někdy je nutné udělat i změnu na lavičce.“

Red Wings v současné chvíli ztrácí osm bodů na postup do play-off. Podle Yzermana tým nenaplňuje očekávání nejen jeho, ale ani svá vlastní. „Hráči nehrají na úrovni, na kterou mají,“ dodal.

Týmový duch a energie byly podle Yzermana na sestupné trajektorii. „Když sledujete náš tým, vidíte frustraci na tvářích hráčů i trenérského štábu,“ přiznal otevřeně. Todd McLellan, který s týmem podepsal víceletou smlouvu, má přinést čerstvý přístup a nové impulsy.

McLellan není pro Detroit cizincem – v roce 2006 byl asistentem trenéra, když Yzerman odehrál svou poslední sezonu jako hráč Red Wings.

Red Wings letos bojují s problémy v ofenzivě i defenzivě. Hra při plném počtu hráčů na ledě je nevýrazná, obrana jen mírně lepší než loni, a oslabení – doména asistenta Trenta Yawneyho – je druhé nejhorší v NHL.

„Potřebujeme zlepšení ve všech aspektech,“ přiznal Yzerman. „Musíme víc skórovat, být pevnější v obraně a udržet puk mimo naši branku, ať už jde o defenzivu nebo brankáře. Je to očividné.“

Fanoušci Red Wings mohou být zklamaní, ale Yzerman prosí o trpělivost. „Dělám vše, co mohu, abych vybudoval tým schopný bojovat o Stanley Cup. Jsme však od toho ještě daleko,“ připustil. „Je to dlouhý proces, ale máme podporu od vedení organizace a postupně budujeme. Naši mladí talenti ukazují potenciál.“

Navzdory špatnému začátku sezony Yzerman ale věří, že tým ještě není ze hry venku. „Tabulka je těsná. Vyhrajete tři zápasy v řadě a jste zpátky nahoře,“ prohlásil optimisticky, zároveň ale uznává frustraci fanoušků. „Rozumím, že to vypadá, že to trvá příliš dlouho. Ale snažíme se to zvládnout co nejrychleji,“ slíbil.

