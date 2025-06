Kritika syna? V každé zemi najdete stádo hlupáků, říká otec Slafkovského

Juraj Slafkovský má za sebou další sezonu v NHL, ve které udělal viditelný pokrok, přesto ale zůstává pod drobnohledem a někdy i pod palbou kritiky. A ta podle jeho otce Juraje Slafkovského staršího často překračuje únosné meze.

„Kritizovat hráče je normální, to beru. Ale nenávist a hloupost některých ‚gaučových generálních manažerů‘? To už ne,“ prohlásil v rozhovoru pro TVA. Nedávno se kvůli tomu dokonce pustil do výměny názorů na sociální síti X. Podle něj podobné útoky nemají s férovou kritikou nic společného a jsou jen projevem nepochopení hokeje. „V každé zemi a v každém městě je stádo hlupáků,“ přidal s nadsázkou.

Slafkovský byl draftován v roce 2022 jako jednička a očekávání od něj byla — a stále jsou — obrovská. Otec však upozorňuje, že srovnávat syna s hvězdami typu Crosbyho, McDavida nebo MacKinnona je nesmysl. „Lidé chtějí, aby měl čísla jako oni, jen proto, že byl první v draftu. Ale to je naprosté nepochopení hokeje. Hráči jako Juraj potřebují čas.“

Právě letos Juraj Slafkovský výrazně přispěl k ofenzivě Montrealu — jeho chytrá hra v útočném pásmu otevřela řadu šancí pro spoluhráče z formace Nicka Suzukiho a Colea Caufielda. A přestože statisticky neoslňoval stovkou bodů nebo padesáti góly, jeho přínos pro tým byl podle otce zřejmý.

Slafkovský starší se také ohradil proti tomu, že by svou aktivitou na sociálních sítích zasahoval do synovy kariéry. „Komunikujeme spolu, to ano, vždyť je mu 21. Po každém zápase si něco řekneme, druhý den už v klidu a bez emocí probereme, co šlo a co ne. Ale vím, že nejsem jeho trenér.“

Oba přitom vědí, že je co zlepšovat. V posledních dvou sezonách měl Juraj mladší tendenci pořádně se rozjet až po Vánocích. „Řekl jsem mu, že kdyby chytil rytmus dřív, mohl mít o dvacet bodů víc. Proč tomu tak je, zatím nevíme, ale chceme to změnit,“ přiznal jeho otec.

V Montrealu přitom mladý Slovák působí sebevědomě i mimo led. „Jeho vystupování před kamerou je pro nás záhada,“ směje se jeho otec. „Možná se s tím prostě narodil.“

