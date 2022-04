Kritizovaný Švéd zpátky ve formě. Už mě to štvalo, říká

Toronto to s Williamem Nylanderem nemá lehké. Určitě si všichni pamatujete jeho trucování kvůli nové smlouvě. Jeho výkony navíc často kolísají. Stejně i v letošní sezoně. V první půlce mu to šlo parádně od ruky, v té druhé zas tolik ne. Sám si dal úkol, aby se zlepšil. A to co nejrychleji.

„Už mě to štvalo. Chtěl jsem hrát tak jako předtím,“ řekl švédský útočník, kterému se brankou do sítě Philadelphie podařilo vylepšit osobní maximum ve vstřelených gólech. Momentálně je na dvaatřiceti brankách.

Momentálně je to zase Nylander, na jehož bodovou produkci se mohou Maple Leafs spolehnout. Osm bodů v posledních pěti zápasech je jasným indikátorem toho, že sebereflexe zafungovala.

Nylander totiž sledoval zápasy z různých částí probíhající sezony, aby viděl, co dělal jinak. „Víceméně to bylo o bruslení. Když jsem hrál líp, bylo to díky tomu, že jsem víc bruslil. Na to si teď dávám bacha,“ popisoval.

Zlomovým momentem mohl být i přesun do třetí lajny. V té se Švéd objevil na konci března v průběhu zápasu s Montrealem. A od té doby tam vydržel. Upadl mu sice kvůli tomu čas na ledě, nicméně stále chodí na přesilovky a trenér Keefe se mu vždycky snaží dát alespoň pár střídání s Matthewsem či Tavaresem.

„Sice hraje až ve třetí lajně, ale když se snažíme mít tlak v ofenzivě, je jednou z prvních voleb. Na náš útok totiž dokáže mít velký vliv,“ všiml si John Tavares.

Nylander nutně potřeboval dobrou sezonu. Spolu s Johnem Tavaresem patřili v minulých letech asi k nejkritizovanějším hráčům Toronta. Jejich produktivita jednoduše neodpovídala jejich platu.

Potomek Michaela Nylandera však zažívá průlomovou sezonu, ve které by mohl poprvé v kariéře prolomit průměr více než bodu na zápas. Navíc se vyhrabal ze špatných výkonů a formu stupňuje v ten pravý čas. Před play off.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+