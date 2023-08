Krize druhé sezony? Sillinger doufá, že přijde razantní zlepšení

Když byl Cole Sillinger ve své první sezoně, podařilo se téměř vše, na co sáhnul. V ročníku 2021/22 vstřelil jako nejmladší hráč v lize 16 gólů. Druhou sezonu by ale nejradši vymazal z paměti. Nedařilo se totiž skoro vůbec nic.

Byl 45 zápasů bez gólu, celkově skóroval jen třikrát a ročník zakončil v AHL. Když ročník skončil, pořádně se mu ulevilo.

Zároveň to ale neznamená, že by po sezoně zapomněl na to, čím si prošel. Sillinger je na svůj věk dostatečně vyspělý, aby věděl, že poučení z propadu v tak mladém věku může být z dlouhodobého hlediska přínosné.

"Úplně zapomenout na to nechci," řekl Sillinger. "Chci se z toho poučit. Nemůžete si prostě říkat: 'Stalo se, zase se to obrátí k lepšímu‘. Musíte na té změně pracovat. Jsem mnohem víc motivovaný, abych se dostal tam, kde chci být.“

Nic to nemění na to, jak talentovaný tento hokejista je. Na otázku, ve které ze svých dvou sezon v NHL měl pocit, že se o sobě naučil víc, měl Sillinger rychlou odpověď.

"Určitě v té minulé," neváhal. "Je snadné chodit s úsměvem na tváři a dělat správné věci, když se vám všechno daří nebo se cítíte dobře. Není tak snadné to dělat, když se vám nedaří."

V posilovně je v létě cílem zesílit tak, aby tělo vydrželo celou sezonu. Řekl také, že se cítí rychlejší než před rokem. Sillinger má také nové číslo, z čísla 34 přešel na číslo 4, které nosil v dětství kvůli Tayloru Hallovi.

"Můj poslední zápas tam na farmě? Ulevilo se mi, že je konec," řekl Sillinger. "Je dobré obrátit list. Je dobré si trochu odpočinout a dát se dohromady, strávit nějaký čas s rodinou a přáteli a dělat věci, které mám rád. Pak ale na řadu opět přichází hokej.“

Možná mu pomůže, že veškerá pozornost bude upřena na Adama Fantilliho – pokud tedy zamíří do NHL. Nicméně ze vzájemné spolupráce obou bude Columbus ještě dlouho profitovat.

