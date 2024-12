Krize Rangers má tuhé kořeny. Prý panuje kultura strachu, s hráči se nesmí nikdo stýkat

New York Rangers se ocitli v obtížné situaci, která přesahuje rámec hokejového kluziště. Zatímco se výsledky týmu na ledě zhoršují, v zákulisí organizace panuje chaos a napětí, které vážně ohrožuje morálku hráčů i zaměstnanců. Události posledních měsíců popsal Vincent Mercogliano, redaktor USA TODAY Network.

Jedním z nejvýraznějších momentů této krize byl odchod Jacoba Trouby, který byl vyměněn do Anaheimu. Trouba, známý svým otevřeným přístupem, při této příležitosti prohlásil: „Je to taková zkouška dospělosti – být vyhozen z MSG.“ Tato ostrá poznámka, pronesená s nadsázkou, však přesně vystihuje atmosféru v organizaci, která se stále více ponořuje do kultury strachu a nedůvěry. Trouba navíc přiznal, že jeho odchod mohl být vyřešen mnohem citlivěji, a jeho slova podtrhla narůstající pocit frustrace mezi hráči.

Pod vedením generálního manažera Chrise Druryho a majitele Jamese Dolana zažívá organizace Rangers velkou personální obměnu, která však na mnoha frontách narazila. Od roku 2021, kdy Drury převzal funkce prezidenta i generálního manažera, byla řada klíčových osobností týmu odstraněna.

Vyhazovy zasáhly nejen trenéry a manažery, ale také zaměstnance v oblastech, jako je PR, sociální média či scouting. Nejvýraznějším zásahem však bylo odvolání dlouholetého trenéra Jima Ramsaye, který byl u týmu 29 let a byl hráči velmi oblíbený.

Ramsayho odchod, o němž organizace odmítla poskytnout bližší informace, měl devastující dopad na morálku týmu. Mnoho hráčů, včetně hvězdy Chrise Kreidera, se otevřeně postavilo proti způsobu, jakým byl tento krok proveden. Když Ramsay v únoru zavítal na Madison Square Garden jako trenér Montrealu, Kreider odmítl po zápase hovořit s médii, údajně kvůli tomu, že by nedokázal skrýt své rozhořčení nad tím, jak Rangers zacházeli s jedním z nejrespektovanějších členů týmu.

Situaci dále zkomplikovalo interní memorandum, které bylo rozesláno zaměstnancům Rangers, Knicks a dalších týmů pod hlavičkou Madison Square Garden.

Toto memorandum zakázalo zaměstnancům jakýkoliv neformální kontakt s hráči, včetně společných večeří, cestování či účasti na týmových akcích, pokud k tomu nemají výslovné povolení. Tento krok vyvolal u zaměstnanců značný odpor a přispěl k narůstajícímu napětí na pracovišti.

