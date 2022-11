Krize Senators a Blues se prohloubily. New Jersey naopak vyhrálo i v Edmontonu

Noc ze čtvrtka na pátek nabídla hned třináct zápasů! Smutní budou rozhodně fanoušci Senators a Blues, protože ani tentokrát se nemohli radovat z vítězství a jejich týmy se nachází ve velké krizi. Daří se naopak New Jersey, které vyhrálo i na ledě Edmontonu.

TAMPA BAY LIGHTNING - CAROLINA HURRICANES

3:4sn. (0:1, 3:1, 0:1 - 0:0)

Vasilevskij vychytal Tampě bod

Hvězdou zápasu byl jednoznačně brankář Vasilevskij, který pochytal dvaapadesát střel a byl hlavním důvodem, proč zápas dospěl až do samostatných nájezdů. V nich však měla více štěstí hostující Carolina.

Branky a nahrávky

26. Colton (Sergačjov, Hagel), 30. Paul (Stamkos), 39. Kučerov (Killorn, Point) – 9. Jarvis (Stastny), 35. Nečas (Burns, A. Svečnikov), 54. Skjei (Aho), rozh. náj. Aho.

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 55 | Přesilová hra: 2/5 – 1/6 | Trestné minuty: 12 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 52 zákroků, 3 OG, úspěšnost 94,5 %, odchytal 65:00

Frederik Andersen (CAR) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 21:55

Martin Nečas (CAR) – 1+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:31



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) - 52 zákroků

2. Vladislav Naměstnikov (TBL) - 0+0

3. Martin Nečas (CAR) - 1+0

OTTAWA SENATORS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

4:5 (1:3, 2:2, 1:0)

Krize Ottawy se prohlubuje

Čtvrtá porážka v řadě pro Senators. Ottawě úvod nového ročníku nevychází a na hráčích začíná být vidět značná frustrace. Vegas vyhrálo na ledě kanadského týmu těsně 5:4.

Branky a nahrávky

5. Giroux (DeBrincat), 35. Giroux (Sanderson, B. Tkachuk), 39. Stützle (B. Tkachuk, Zajcev), 43. Stützle (B. Tkachuk) – 2. Ma. Stone, 10. Re. Smith (W. Karlsson, Kessel), 20. Whitecloud (Ma. Stone, Eichel), 26. Stephenson (N. Roy), 31. W. Carrier.

Statistiky

Střely na bránu: 46 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Forsberg (OTT) – 14 zákroků, 5 OG, úspěšnost 73,7 %, odchytal 30:14

Cam Talbot (OTT) – 13 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 27:59

Logan Thompson (VGK) – 42 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 59:53



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mark Stone (VGK) – 1+1

2. Tim Stützle (OTT) – 2+0

3. Brady Tkachuk (OTT) – 0+3

DETROIT RED WINGS - WASHINGTON CAPITALS

3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Detroit vybojoval vítězství

Skvělý týmový výkon podpořeným ještě lepším výkonem Hussa. Red Wings dokázali zapomenout na debakl z Buffala a proti Capitals dokráčeli k vítězství. O něm v samotném závěru rozhodl prvním gólem v novém dresu Copp.

Branky a nahrávky

35. Raymond (Kubalík, Perron), 57. Copp (Erne, Larkin), 60. Larkin (Copp, Rasmussen) – 28. Ovečkin (Kuzněcov).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 34 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 59:47

Darcy Kuemper (WSH) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 58:20



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (DET) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:19

Dominik Kubalík (DET) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:59

Filip Zadina (DET) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 11:24

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:40



Tři hvězdy utkání

1. Andrew Copp (DET) - 1+1

2. Ville Husso (DET) - 33 zákroků

3. Alexandr Ovečkin (WSH) - 1+0

NEW YORK RANGERS - BOSTON BRUINS

2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

Boston znovu slaví

Celý zápas otevřel nádherným gólem Pastrňák a dal jasně najevo, že Bruins budou chtít znovu vyhrát. Tak se nakonec i stalo, jelikož Boston zvládl třetí třetinu naprosto dokonale a dal v ní čtyři góly.

Branky a nahrávky

31. Vesey (Zibanejad, Kakko), 44. Fox (Kreider, Kakko) – 13. Pastrňák (Hall), 43. Coyle (H. Lindholm, N. Foligno), 47. Frederic (N. Foligno, Clifton), 51. DeBrusk (Zacha, Hall), 60. H. Lindholm.

Statistiky

Střely na bránu: 20 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 16 – 24



Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:39

Linus Ullmark (BOS) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 1+0, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:33

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:46

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:02

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 08:51



Tři hvězdy utkání

1. Nick Foligno (BOS) - 0+2

2. Trent Frederic (BOS) - 1+0

3. Taylor Hall (BOS) - 0+2

WINNIPEG JETS - MONTREAL CANADIENS

3:2pp. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Connor rozhodl v prodloužení

Winnipeg v zápase dvakrát srovnal a nakonec slaví výhru v prodloužení. O té rozhodl přesnou střelou útočník Connor. Jets však byli v zápase střelecky aktivnější, a tak se dá jejich vítězství brát za zasloužené.

Branky a nahrávky

18. Dubois (Connor, Gagner), 26. Wheeler (Dubois, Samberg), 62. Connor (Scheifele, Morrissey) – 7. Suzuki (Caufield, Savard), 25. Dach (Suzuki, Caufield).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 22 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,91 %, odchytal 61:37

Samuel Montembeault (MTL) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,67 %, odchytal 61:45



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 8:18



Tři hvězdy utkání

1. Pierre-Luc Dubois (WPG) – 1+1

2. Nick Suzuki (MTL) – 1+1

3. Kyle Connor (WPG) – 1+1

ST. LOUIS BLUES - NEW YORK ISLANDERS

2:5 (1:0, 0:4, 1:1)

Šestá prohra v řadě pro Blues

St. Louis po první třetině vedlo a vypadalo to, že by dneska mohlo ukončit černou sérii, to se ale nestalo. Islanders ve druhé třetině dali čtyři góly a duel zcela přetáhli na svoji stranu.

Branky a nahrávky

9. Tarasenko (Krug, Faulk), 49. Thomas (Barbašev, Tarasenko) – 21. Palmieri (Dobson), 26. Nelson (Lee, Dobson), 28. Bailey (Barzal, Wahlstrom), 31. Lee (Nelson, Beauvillier), 59. Pageau (Romanov).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 30 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 9 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 58:46

Ilya Sorokin (NYI) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Anders Lee (NYI) – 1+1

2. Ilya Sorokin (NYI) – 32 zákroků

3. Brock Nelson (NYI) - 1+1

MINNESOTA WILD - SEATTLE KRAKEN

0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Jones vynuloval Minnesotu

Skvělý Jones podal bezchybný výkon a udržel čisté konto. Seattle pokračuje ve skvělé formě a vyhrál potřetí v řadě. Čeká na Kraken solidní sezóna?

Branky a nahrávky

26. Geekie (Sprong, Donato), 32. Oleksiak (Gourde, Schultz), 35. Wennberg (Sprong, Bjorkstrand), 51. Wennberg (Borgen, Burakovsky).

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MIN) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6%, odchytal 60:00

Martin Jones (SEA) – 22 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 59:57



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Alex Wennberg (SEA) - 2+0

2. Adam Larsson (SEA) - 0+0

3. Martin Jones (SEA) - 22 zákroků

CHICAGO BLACKHAWKS - LOS ANGELES KINGS

2:1pp. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Blackhawks zvládli i duel s Kings

Nečekaně dobrý začátek sezóny má Chicago. Blackhawks hrají velmi týmově a i dneska to slavilo úspěch. Duel s Kings došel až do prodloužení, ve kterém rozhodl kapitán Toews.

Branky a nahrávky

33. Dickinson (Cal. Jones, Roos), 62. J. Toews (McCabe, Athanasiou) – 37. Lizotte (Kaliyev, S. Walker).

Statistiky

Střely na bránu: 19 – 33 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 7



Kdo se postavil do brankoviště?

Arvid Söderblom (CHI) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 61:31

Jonathan Quick (LAK) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 61:31



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Toews (CHI) – 1+0

2. Arvid Söderblom (CHI) – 32 zákroků

3. Connor Murphy (CHI) – 0+0

CALGARY FLAMES - NASHVILLE PREDATORS

1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Nashville vyloupil Calgary

Nashville zvládl zápas na ledě Calgary na jedničku a dokráčel k cennému vítězství 4:1. Vítězný gól si si připsal Forsberg, jenž byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Branky a nahrávky

42. Coleman (Backlund) – 20. Jankowski (McCarron, Smith), 21. F. Forsberg (Duchene, Sissons), 23. Josi (Johansen, F. Forsberg), 60. Duchene (Granlund, McDonagh).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 57:54

Kevin Lankinen (NSH) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Filip Forsberg (NSH) - 1+1

2. Matt Duchene (NSH) - 1+1

3. Blake Coleman (CGY) - 1+0

EDMONTON OILERS - NEW JERSEY DEVILS

3:4 (1:1, 2:0, 0:3)

Pátá výhra v řadě pro Devils

Po špatném začátku mohou být nyní fanoušci Devils spokojení. New Jersey hraje ve skvělé formě a pravidelně vyhrává. Na ledě Oilers to hosté dokázali otočit ve třetí části a dokráčeli si pro pátou výhru v řadě.

Branky a nahrávky

10. McDavid (Hyman, Nurse), 29. Ryan (Barrie, Holloway), 29. Draisaitl (McDavid, Barrie) – 13. Wood (Bastian, M. McLeod), 42. Wood (Haula), 57. Graves (Tatar, Wood), 57. Bratt (Marino, Hischier).

Statistiky

Střely na bránu: 37 – 43 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) - 39 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,7 %, odchytal 58:22

Mackenzie Blackwood (NJD) - 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 28:41

Vítek Vaněček (NJD) - 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 31:19



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (NJD) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:12

Vítek Vaněček (NJD) - 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 31:19



Tři hvězdy utkání

1. Miles Wood (NJD) - 2+1

2. Zach Hyman (EDM) - 0+1

3. Connor McDavid (EDM) - 1+1

VANCOUVER CANUCKS - ANAHEIM DUCKS

8:5 (1:1, 2:1, 5:3)

Přestřelka pro Canucks

Oba celky měly střeleckou náladu a fanoušci se museli bavit. Z vítězství se nakonec radují hokejisté Vancouveru, kteří vyhráli vysoko 8:5.

Branky a nahrávky

20. Horvat (Q. Hughes, E. Pettersson), 30. E. Pettersson (Michejev, Kuzmenko), 34. J. Miller (Horvat, Garland), 46. Joshua (Aman), 46. Kuzmenko (E. Pettersson, Q. Hughes), 55. Kuzmenko (T. Myers, E. Pettersson), 57. Kuzmenko (E. Pettersson), 60. Horvat – 17. Terry (Klingberg, Gibson), 40. R. Strome (Zegras, Terry), 48. Comtois (R. Strome), 54. Zegras (Klingberg, Terry), 58. Max Jones (Beaulieu, McTavish).

Statistiky

Střely na bránu: 46 – 31 | Přesilová hra: 2/3 – 2/3 | Trestné minuty: 11 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Martin (VAN) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 60:00

John Gibson (ANA) – 39 zákroků, 7 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 59:03



Česká a slovenská stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Kuzmenko (VAN) – 3+1

2. Elias Pettersson (VAN) – 1+4

3. Bo Horvat (VAN) – 2+1

ARIZONA COYOTES - DALLAS STARS

2:7 (0:4, 0:1, 2:2)

Vysoká výhra Dallasu

Dallas potvrdil na ledě Arizony roli favorita a dokráčel si pro vysoké vítězství. Stars dali svému soupeři sedm gólů a vyhráli 7:2. Coyotes budou chtít tento duel rychle hodit za hlavu.

Branky a nahrávky

46. Välimäki (Maccelli, Crouse), 50. Crouse (Maccelli) – 2. Gurjanov (Marchment, Seguin), 4. W. Johnston, 12. Dellandrea (C. Miller, Heiskanen), 19. J. Robertson (Pavelski, Hintz), 36. J. Robertson (Ja. Benn, Hintz), 41. Ja. Benn, 56. Hakanpää (Ja. Benn, Lindell).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 36 | Přesilová hra: 0/1 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Scott Wedgewood (DAL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:55

Connor Ingram (ARI) – 7 zákroků, 3 OG, úspěšnost 70,0 %, odchytal 11:18

Karel Vejmelka (ARI) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 48:42



Československá stopa v utkání

Karel Vejmelka (ARI) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 48:42

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, 0 TM, čas na ledě 14:49



Tři hvězdy utkání

1. Jason Robertson (DAL) – 2+0

2. Jamie Benn (DAL) – 1+2

3. Roope Hintz (DAL) – 0+2

SAN JOSE SHARKS - FLORIDA PANTHERS

3:4sn. (0:1, 0:1, 3:1 - 0:0)

Florida zvládla nájezdy

Erik Karlsson byl znovu první hvězdou utkání, jelikož se podílel na všech třech gólech San Jose. K vítězství však svému týmu nakonec nepomohl, jelikož Panthers zvládli lépe samostatné nájezdy.

Branky a nahrávky

42. Meier (Barabanov, E. Karlsson), 47. E. Karlsson (Bonino), 52. Benning (E. Karlsson, Couture) – 14. Barkov (Lundell, M. Tkachuk), 36. Gudas (M. Tkachuk, Verhaeghe), 59. Verhaeghe (M. Tkachuk, Lundell), rozh. náj. Reinhart.

Statistiky

Střely na bránu: 39 – 44 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 17 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (SJS) – 41 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,2 %, odchytal 65:00

Sergej Bobrovskij (FLA) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 64:06



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:10

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:07

Radko Gudas (FLA) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:26



Tři hvězdy utkání

1. Erik Karlsson (SJS) – 1+2

2. Matthew Tkachuk (FLA) – 0+3

3. Matt Benning (SJS) – 1+0

