Krize v brankovišti. Rangers museli poslat do hry trojku

Říkalo se, že Rangers mají pozici brankáře dokonale obsazenou. Před sezonou dokonce vyplatili klubovou legendu Henrika Lundqvista. V posledních pár dnech se ale tato pozice stala noční můrou. Vinou zranění přišli Blueshirts o jedničku, špatnými výkony možná o dvojku. V posledním zápase šel během zápasu do hry dokonce jednatřicetiletý veterán.

Všechno to začalo minulý týden ve čtvrtek. Rangers si na ledě New Jersey Devils kráčeli za dvěma body, pak se ale veškerá pozornost přehodila z výsledku na zdraví brankařské jedničky Igora Šesťjorkina.

Šest minut před koncem zápasu šli Devils do přečíslení dva na jednoho. Přišla přihrávka na druhou stranu a při přesunu se Šesťjorkin natáhl tak nešikovně, že to napoprvé vypadalo, že má po sezoně. Objevily se spekulace o možném přetrhnutí křížového vazu. Nakonec jde “jen“ o problém s nataženým tříslem.

Dle slov trenéra Davida Quinna je jeho návrat posuzován v řádech dnů, ruský brankář je dokonce s týmem v Pittsburghu. Nedá se ale předpokládat, že by chytal.

Do hry tak musela dvojka Alexandar Georgiev. Ten dotáhl již zmiňovaný zápas do vítězného konce, na kostce svítilo jednoznačné skóre 6:1.

Čtyřiadvacetiletý gólman se objevil také v dalším zápase, ve kterém ale vypadal dost nejistě. Bylo to opět proti Devils, tentokrát však pustil za svá záda tři střely a utkání dokončil s úspěšností zákroků 88,9 %.

V posledním zápase už přišel výbuch. V první třetině dostal Georgiev na ledě Pittsburghu tři góly během neuvěřitelných 61 vteřin.

Do hry tak šla gólmanská trojka. Jednatřicetiletý zkušený borec Keith Kinkaid. Toho Rangers podepsali loni na podzim z jediného důvodu: aby byl gólmanem, jehož by si do týmu mohl vybrat při rozšiřovacím draftu Seattle. Georgieva Rangers ochrání, Šesťjorkina se draft týkat nebude.

Pro Kinkaida to byl první zápas od konce listopadu 2019. Nicméně vedl si obstojně. Obdržel sice dva góly, ale nic moc s nimi udělat nemohl. Hlavně ale působil mnohem jistějším dojmem než jeho kolega.

„Líbil se mi,“ řekl po zápase trenér Jezdců Quinn. „To, že dneska začal Alexandar, nemá nic společného s tím, že bychom Keithovi nevěřili. Ba naopak, víme, že je kvalitním gólmanem, kterému můžeme důvěřovat.“

Dostane tak Kinkaid v příštím utkání příležitost od začátku?

