Krize zažehnána, podepsáno! Rangers se poučili bolestivé chyby

14. července 9:00David Zlomek
Vedení New York Rangers si může odškrtnout nejdůležitější zbývající položku na letním seznamu úkolů. Klub se dohodl na ročním prodloužení smlouvy v hodnotě 5,5 milionu dolarů s chráněným volným hráčem Bradenem Schneiderem. Čtyřiadvacetiletý obránce se tak vyhne arbitráži. I přesto však jeho dlouhodobá budoucnost na Manhattanu zůstává nejistá, jelikož příští léto se opět stane chráněným volným hráčem (RFA) s právem na arbitráž.
Ačkoliv vedení Rangers považuje Schneidera za hráče s výborným charakterem do kabiny, jeho výkony v uplynulé sezoně budily rozpaky. Bývalá devatenáctka draftu z roku 2020 sice dostala suverénně největší důvěru v kariéře (průměrný čas na ledě 20:27), ale analytická čísla nebyla dobrá.
„Čekal jsem od sebe víc. Přál bych si, abych udělal víc pro tým, o čemž budu přemýšlet a postarám se, aby byl příští rok lepší,“ neskrýval zklamání sám hráč. Přesto nad ním prezident klubu Chris Drury nezlomil hůl: „Myslíme si, že Braden je opravdu dobrý, mladý a talentovaný obránce. Líbí se nám jeho dovednosti a to, co pro nás dělá.“
Defenziva Rangers prošla pod Druryho rukama razantní přestavbou. Klub v létě obětoval elitního centra Vincenta Trochecka, kterého vyměnil do Utahu mimo jiné za práva na Seana Durziho, a z Vancouveru přivedl Marcuse Petterssona. Tyto kroky, společně s výměnou veterána Willa Borgena do Bostonu, naznačují, že se Schneider přesune do méně náročné role ve třetím obranném páru. Tam by měl nastupovat po boku Matthewa Robertsona nebo nováčka Albertse Šmitse, což by mu mělo zajistit papírově slabší protihráče a pomoci nastartovat jeho hru.
V zákulisí se netají tím, že Rangers sondovali trh a zjišťovali, co by za urostlého praváka mohli získat. Požadovali však mladého útočníka do elitních tří formací a taková nabídka zjevně nepřišla. Roli v Druryho zdrženlivosti mohl hrát i čerstvý strašák z minulosti.
Rangers se loni v létě po slabší sezoně zbavili jiného mladého obránce, K'Andreho Millera. Ten po trejdu do Caroliny herně rozkvetl a pomohl Hurricanes k zisku Stanley Cupu.
Podpisem Schneidera si Rangers v podstatě zkompletovali hlavní soupisku a pod platovým stropem jim při započítání plného 23členného kádru zbývá rezerva už jen zhruba 1,5 milionu dolarů.