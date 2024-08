Krok dopředu musí udělat krok i Dahlin. Ten se toho chopil ihned!

Rasmus Dahlin se chce stát lídrem a pomoci Buffalu Sabres k dalšímu kroku dopředu, a tak obránce uspořádal pro skupinu svých spoluhráčů týdenní tréninkový kemp na konci července ve švýcarském Lausanne. Roste z něj nový kapitán?

O Dahlinovi, sehranosti Sabres a jejich hladu po zlepšování to leccos ukazuje.

„Nejvíc to vypovídá o Rasmusovi. O o tom, jak moc chce vyhrávat, jak moc chce dělat věci správně a jak moc se chce postarat o všechny ostatní v týmu a ujistit se, že jsme na začátku sezony v nejlepší formě,“ řekl Ukko-Pekka Luukkonen. „Také to ukazuje, jak dobrou skupinu kluků máme. Všichni se chtějí zlepšovat a všichni jsou více než šťastní, že se v létě mohou vidět a přijet do Švýcarska trénovat. Celkově si myslím, že z toho vyplynulo hodně pozitivních věcí.“

Buffalo chybělo v play-off už 13 let, což je nejdelší doba v NHL. Dahlin, jednička draftu 2018, byl součástí posledních šesti roků. V posledních dvou měl na dresu áčko.

Nyní je mu 24 let a Sabres po odchodu útočníka Kylea Okposa nemají kapitána.

„Dahlin přišel s nápadem, že by bylo fajn, kdyby si všichni kluci z Evropy udělali takový malý tréninkový kemp v Evropě a přijeli si všichni společně zatrénovat,“ řekl JJ Peterka. „Byla to velká zábava. Dokonce přiletěli i kluci ze Severní Ameriky, aby si přijeli na týden zatrénovat. Svědčí to i o tom, jak je kabina semknutá.“

Ve skupině byli Dahlin, Luukkonen, Peterka, útočníci Jiří Kulich a Isak Rosen a obránci Henri Jokiharju, Owen Power a Mattias Samuelsson. Každému z nich je 25 let nebo méně.

„Také to ukazuje, jak moc jsou teď mladší hráči opravdu ochotní se prosadit,“ řekl Luukkonen. „Například Dahlin už nechce být v pozadí. Chce na sebe vzít více zodpovědnosti a postarat se o to, aby se nám dařilo co nejlépe. Ukazuje to, jak máme spoustu mladších hráčů, kteří jsou teď připraveni převzít větší roli a větší zodpovědnost.“

Mládí. Alfa a omega Sabres. Peterka dobře ví, že nemohou shodit neúspěchy neustále na to, že jsou mladým týmem, jako tomu bylo v minulosti. „Už to není výmluva,“ řekl Peterka. „Všichni jsme o rok starší než loni, takže si myslím, že pro nás je teď čas udělat další krok.“

