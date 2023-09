Krok hlavně proti Torontu. Buffalo mění pravidla koupě lístků

Buffalo jde nahoru a od jeho sezony se čekají zajímavé věci. Ruku v ruce by s tím měl jít fanouškovský zájem. Nicméně prázdných míst většinou využívali fanoušci soupeřů, vidět bývají hlavně příznivci Toronta, Bostonu či Rangers. Sabres tedy chtějí poskytnout svým fanouškům výhodu při nákupu vstupenek na zápasy.

Podle Mikea Harringtona z deníku The Buffalo News bude nový experiment klubu pravděpodobně upřednostňovat fanoušky na základě jejich bydliště.

„Samozřejmě se stává, že v zápasech vídáme, že na stadion přichází lidé odění do špatného modrého dresu,“ řekl Harringtonovi viceprezident Sabres pro prodej a služby Frank Batres-Landaeta. „Je to něco, o čem jsme mluvili, diskutovali a snažili se to vyřešit: Jak dostat vstupenky do rukou fanoušků Buffala?“

Sabres nebudou zcela omezovat lidem z jiných oblastí nákup vstupenek do buffalského KeyBank Center, ale cílem organizace je zařadit je ve frontě za místní.

„Pro fanoušky z oblasti Buffala v rámci naší databáze bude existovat předprodej, do kterého budou moci vstoupit a zakoupit si vstupenky dříve, než se k nim dostanou ostatní fanoušci mimo naši vyhrazenou marketingovou oblast,“ řekl Batres-Landaeta. „Doufáme, že tento experiment bude fungovat.“

Fanoušci z měst jako Toronto, Montreal a Pittsburgh často přijíždějí do Buffala, protože – zejména v prvních dvou případech – je získání vstupenek na stadion Buffala jednodušší a levnější.

Zda bude plán Sabres, který zatím není oficiální, úspěšný, se teprve uvidí. V jiných městech však často selhal, když se týmy snažily během play off udržet hostující fanoušky mimo hlediště.

„Nebude to fungovat,“ řekl Nick Giammusso, majiteli společnosti VIP Tix, která v Buffalu prodává vstupenky. „Majitelé permanentek jsou zvyklí prodávat své lístky fanouškům z jižního Ontaria. Je to velký byznys, který de facto splatí počáteční investici.“

