Krotitel Hurikánů! Francouz zažil životní večer, stává se Brind'Amourovým postrachem

Třikrát ze střídačky vedl hokejisty Caroliny proti Coloradu s Pavlem Francouzem v kleci. Výsledek? Tři porážky, pouhých pět vstřelených branek a mraky promarněných šancí. Čím to? Francouz coby milovník létání nejspíš dobře ví, jak manévrovat za silného větru. Zatímco jeho parťáci ve zmíněných duelech ne vždy stíhali, plzeňský rodák vynikal. Pochytal celkem 115 střel! V noci na dnešek si díky 46 zákrokům vytvořil nové osobní maximum.

Když odhlédneme od létání, najdeme přesvědčivější důvod.

Už z extraligového Litvínova, kde léta razili taktiku „Nejlepší obrana je útok“, je Francouz zvyklý na kanonády. A libuje si v nich. „Když jsem v ohni střel, baví mě to,“ prohodil v dobrém rozmaru po čerstvé výhře 3:2 po prodloužení nad Carolinou.

Před duelem si „Frankie“ pochvaloval, že dostal důvěru místo zatím vytěžovanějšího Bulhara Alexandara Georgijeva, splatil ji dokonale. „Je to skvělá odměna,“ reagoval, když se dozvěděl, že půjde do brankoviště.

Za co? Hurikány zkrotil už v sobotu, když lapil 24 z 25 střel. Připsal si tehdy první výhru v sezoně a stylově tak představil divákům NHL novou masku, kterou mu jako už tradičně připravil Bohumil Korál.

Ten má mimochodem na Vervu méně opojné vzpomínky než Francouz, který s ní v roce 2015 slavil titul, ale netřeba to rozmazávat.

Další dílo pro Francouze, jemuž vévodí mrazivá krajina a na světovou úroveň jej pak povyšuje množství fantastických detailů, nosí „Frankiemu“ výhry. Ta poslední je mimořádně cenná, urval ji prakticky sám o sobě.

Chytit 46 ze 48 střel? Fantazie.

A to byl Francouz zcela nevinně u gólu Martina Nečase. U krátkého mantinelu do něj vrazil spoluhráč, ztratil hokejku a málem se ani nestihl vrátit do svého panství. Trpělivý a šikovný Nečas si poté krajana s gustem vychutnal.

To ovšem byla jediná vada na kráse. Jinak to byl skutečně životní Francouzův výkon, kterým vzkázal hlavnímu kouči Jaredu Bednarovi, že by to rozdělení rolí a zápasového vytížení mezi něj a Georgijeva měl ještě zvážit. Či honem rychle přehodnotit.

Byla by věčná škoda, aby byl Francouz jen specialistou na Hurikány.

Proti Carolině si v roce 2020 stanovil nový osobák v počtu zásahů (45), teď jej překonal, proti Brind'Amourovým chlapcům nepochybně nastoupí i příště.

Mezitím ovšem Laviny odehrají spoustu hokeje. A maskovaný vítěz Stanley Cupu se přihlásil o další starty.

Opět ukázal, že si umí na svou šanci počkat a pak odvést prvotřídní výkon. Opakovaně. Je už jen na Bednarovi, jestli na to bude hřešit, nebo ne.

Share on Google+