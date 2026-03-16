Krutá škola pro mladé z Montrealu. Tampa využila nezkušenost a srovnala sérii

22. dubna 10:00David Zlomek
Tampa Bay v noci na středu ukázala Montrealu, jaký je rozdíl mezi nadějným mládím a protřelými šampiony, kteří vědí, jak vyhrávat. Canadiens sice po prvním zápase vedli a i v tom druhém měli dlouho nakročeno k vítězství, ale závěr patřil zkušenosti.
Lightning smazali jednobrankové manko a v prodloužení rozhodli o výhře 3:2, čímž srovnali stav série na 1:1. „Bylo by hezké mít dvě výhry,“ povzdechl si po zápase trenér Martin St. Louis, jehož svěřenci v klíčových momentech ztratili pevnou půdu pod nohama. „Chyběl nám klid,“ dodal sebekriticky.
Právě nedostatek zkušeností se nejvíce podepsal na výkonu Juraje Slafkovského. Hrdina prvního zápasu tentokrát zažil noc jako na horské dráze. Ve třetí třetině se dopustil fatální chyby na vlastní modré čáře, kde odevzdal puk Nikitovi Kučerovovi. Ten nezaváhal a ukončil svůj šestnáctizápasový střelecký půst v play-off, který se táhl od dubna 2023. Aby toho nebylo málo, Slafkovský se v druhé třetině stihl i poprat s Brandonem Hagelem, který ho v bitce poslal k zemi. Hagel si nakonec připsal gól, asistenci i bitku a po zápase si rýpl: „V prodloužení jsme byli klinicky přesní.“
Rozhodující úder zasadil J. J. Moser v čase 61:12. Celé situaci předcházelo zbytečné zakázané uvolnění Kirbyho Dacha, který následně při vhazování Mosera neuhlídal a nechal ho vypálit vítězný gól. „Jsou to věci, ze kterých se poučíte,“ zastal se spoluhráče kapitán Nick Suzuki.
Ten si ale dobře uvědomuje, že jeho elitní formace musí začít produkovat i při hře pět na pět. Zatímco Jakub Dobeš v brance opět zářil a připsal si 31 zákroků, ofenzivní trio Suzuki, Cole Caufield a Slafkovský v sérii stále čeká na svůj první gól při plném počtu hráčů na ledě. Tampa v kritických chvílích ukázala mistrovský klid, a Montreal teď musí v domácím prostředí dokázat, že se z této lekce dokáže rychle oklepat.