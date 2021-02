Krutil na farmě Chicaga přesvědčil, v AHL má smlouvu do konce sezony

Michael Krutil zůstane až do konce sezony na farmě Chicaga. Jak zástupci týmu Rockford IceHogs informují na svém webu, vedení klubu uzavřelo s českým obráncem standardní hráčský kontrakt pro ročník 2020-21.

Osmnáctiletý pražský rodák přišel do mužstva poté, co absolvoval kemp prvního týmu Chicaga. Tam byl pozván, aniž by měl s Blackhawks kontrakt. Vedení klubu získalo účastníka letošního mistrovství světa hráčů do 20 let ze 110. pozice draftu.

Jakmile Krutil účast na kempu ukončil, přesunul se do Rockfordu a nastoupil do přípravy tamních IceHogs. S farmou Chicaga podepsal zkušební smlouvu. „Pro Michaela je to velká příležitost. Získá důležité zkušenosti, které ho v kariéře posunou dál. Šanci na uplatnění v týmu farmy Chicaga určitě má," řekl tehdy hráčův agent Aleš Volek ze společnosti ALVO Sports.

Happy Hog: Defenseman Michael Krutil has signed a standard player's contract for the 2020-21 season! https://t.co/5wVXEn5rrJ — Rockford IceHogs (@goicehogs) February 17, 2021

Povedlo se, jeden z nejnadanějších českých beků ročníku 2002 sehrál v American Hockey League prozatím tři zápasy, načež mu klub nabídl oficiální kontrakt pro zbytek ročníku. Krutil se teoreticky mohl přesunout do zámořské juniorky, jenomže opatření vůči pandemii koronaviru program CHL výrazně omezují.

Navíc bývalý zadák Sparty na farmě Chicaga zaujal, představitelé Blackhawks se tedy rozhodli, že hráče ponechají v organizaci a bude dál působit v Rockfordu. Michael Krutil stihl v letošním ročníku také jedno utkání za sparťanskou juniorku a čtyři střetnutí v barvách prvoligových Litoměřic.

Na nedávném šampionátu dvacetiletých v Edmontonu nastoupil čtyřikrát. Za faul ve čtvrtfinále proti Kanadě posléze obdržel od disciplinární komise IIHF zákaz startu ve dvou utkáních na příštím mistrovství světa juniorů, kterého se šikovný obránce vzhledem k věku ještě může zúčastnit.

