Krysa řádí na Floridě, to by Mellanby nedopustil! O slavné tradici i Marchandovi

Plastikové krysy na ledě, to je při tažení Panterů v play-off už kolorit. Kdo by tuhle zvyklost, která dostala další rozměr příchodem Brada Marchanda, jemuž se právě “Rat” říkává, neznal. Ale víte, díky čemu odstartovala a jak se posunula? Ta historka už je pomalu tak vousatá, jako účastníci právě probíhajícího finále, v říjnu ji bude rovných třicet let. V hlavních rolích? Samozřejmě hlodavec. A jeden z tehdejších forvardů Scott Mellanby.

Kdo teď táhne Cats za dalším Stanley Cupem nejusilovněji a nejviditelněji?

Těžko nesouhlasit s názorem, že je to právě Marchand. Ex-kapitán bostonských Bruins to v play-off opravdu rozbalil, naposledy dvěma góly, včetně toho vítězného ve druhém prodloužení, zařídil srovnání série s Edmontonem na 1:1 na zápasy.

Dvakrát skóroval z brejkové situace, kdy ukázal skvělé čtení hry i šikovné ruce. Ne, už není provokatérem, co vyhledává jakoukoliv záminku k tomu, aby atmosféra na kluzišti zhoustla.

Pod kůži se soupeřům umí dostat pořád, ale spíš má roli produktivního mazáka (je už na 17 bodech), jehož zápal pro hru a zabijácký instinkt je pro spoluhráče inspirativní. “Žádný okamžik pro něj není příliš velký,” říká jeden. “Poté, co si zvykal na náš herní systém v základní části, tak teď válí,” přidává se druhý.

Že by našel svůj nový dlouhodobý domov? „Už mě to napadlo,” přiznává Marchand. Řešit to chce ale až po konci epické řeže s Oilers. „Mám teď v hlavě jen finále. Jsou to vzácné okamžiky a já se na ně chci plně soustředit. Vše ostatní se vyřeší pak.”

Fráze? Od Marchanda ani náhodou… vždyť kvůli vidině svých druhých oslav se stříbrným pohárem zůstává bez rodiny. Manželky Katriny, dvou dcer a nevlastního syna.

Když už byla řeč o zabijáckém instinktu, v roce 1995 ho ukázal již zmíněný Mellanby. V kabině i mimo něj.

Poté co holi ukončil život krysy pobíhající ve floridském zázemí, nasázel ten samý večer, v úvodním domácím mači sezony, dva góly a tehdejší klubová opora John Vanbiesbrouck tasila kouzelnou glosu.

„Byl to rat trick,” sečetl drobný gólman Mellanbyho činy, tedy svéráznou deratizaci a dva puky v síti. Za hlídky muže, co se dokonce později stal i kapitánem, by na Floridě hrát Marchand zkrátka nemohl, s krysami dělal Mellanby krátký proces.

Na připomínku tohoto večera pak každopádně začaly pršet v Miami Areně po vstřelených brankách Panthers plastikoví rodenti, což vyvrcholilo během tehdejšího tažení do finále Stanley Cupu.

Ani jedinečné slavení tref v roce 1996 na úplný vrchol ovšem nepomohlo.

Teď jedna „krysa” dělá maximum pro to, aby se mohlo křepčit s hokejovým grálem na jihu USA, ve Slunečním státě, podruhé za sebou. A po vítězných zápasech je za to spoluhráči trefena "svými příbuznými", jak Marchand s úsměvem komentuje nový, spontánně zrozený rituál.

Ten doplňuje původní tradici, která se v průběhu let ustálila tak, že se umělohmotní hlodavci hází na plochu ne po každém gólu Cats, ale až po vítězství.

V tu chvíli nově přichází na řadu i Marchand coby cíl, na oslavu floridského triumfu schytá pár zásahů "střelivem", které přiletělo z ochozů.

